В марте 2021 года председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявлял следующее: "...по нашим расчетам, количество налички, находящейся у населения "под подушкой", - 45-50 млрд. долларов. Мы должны вывести из тени где-то 30 млрд. Если выведем хотя бы 20 млрд. долларов, я буду считать это победой".

Однако данные Государственной налоговой службы Украины по состоянию на январь 2023 года таковы: "С начала кампании одноразового (специального) добровольного декларирования активов физических лиц задекларировано 6 млрд. гривень (150 млн. долларов). Сумма задекларированного к уплате сбора составила 372 млн. гривень".

После прохождения амнистии государственные органы не будут требовать у человека объяснений относительно происхождения ее состояния и не смогут требовать, чтобы человек доплатил за эти доходы налог

Так выглядит классическая схема "ожидание-реальность". Налоговая амнистия, которая, по замыслу ее идеологов, должна была вывести из тени значительные средства, не сработала в полной мере.

Одноразовое добровольное декларирование граждан - это законная возможность избежать ответственности за приобретение состояния, с которого в свое время не платились налоги. С 1 сентября 2021 года государство разрешило гражданам, которые имеют такие "доходы", уплатить с них налог по ставке от 2,5 до 9% и легализовать средства, недвижимое и движимое имущество, другие активы, которые были приобретены с "серых" источников доходов (например, зарплата в конверте, ремонт, репетиторство и другие). После прохождения амнистии государственные органы не будут требовать у человека объяснений относительно происхождения ее состояния и не смогут требовать, чтобы человек доплатил за эти доходы налог.

Если максимально упрощенно, то механизм налоговой амнистии выглядит так: банк открывает счет, клиент кладет на него средства, заполняет анкету, в которой пишет, что это деньги не от торговли наркотиками, не от хищения государственных средств, а от предпринимательской деятельности или от заработных плат "в конвертах". Тогда банк выдает клиенту справку, которая прилагается к декларации. Сама же одноразовая декларация подается в электронном виде в налоговую.

В теории очень просто... А что же на практике? Почему так мало желающих воспользоваться возможностью "отбеливания"?

Банк до открытия специального счета и внесения наличных осуществляет финансовый мониторинг декларанта и проверку наличия в санкционных списках. После открытия спецсчета, стоимость которого составляет 30 000 грн. и внесения наличных - еще 0,3 процента от суммы, банк принимает меры по установлению источников происхождения средств. И наконец, клиент получает справку, подает декларацию и уплачивает налог в размере 5% от задекларированных активов.

Единственная категория граждан, кто должен был бы воспользоваться налоговой амнистией это те, у которых есть иностранные активы, или имеющие неимущественные права в зарубежных компаниях

Однако оказалось, что легче и дешевле зарегистрироваться "ФОПом" (например, консультирование), перейти на упрощенную систему налогообложения по ставке 2%, задекларировать законный доход и получить справку о доходах и выплаченных налогах. Этим документом хоть в Украине, хоть за рубежом можно дать ответ на вопрос о происхождении состояния.

Интересно, что только за 9 месяцев 2022 года на упрощенную систему налогообложения по ставке 2% перешло 266 000 "ФОПов". Есть очень много таких, кто получил доход более 200 млн. грн каждый. И это в разы больше, чем государство получило от экономической амнистии.

Те же, кто, по каким-то причинам, не захотел заниматься предпринимательской деятельностью, но изъявил желание задекларировать наличные, взялись "играться" с долговыми обязательствами. Например, могли заключить договор займа, оплатить услуги нотариуса, заплатить от суммы 1% сбора, подать декларацию с прикрепленным договором, и оплатить 5 процентов. Немножко дороже, но без проверок и финмониторинга.

Единственная категория граждан, кто должен был бы воспользоваться налоговой амнистией это те, у которых есть иностранные активы, или имеющие неимущественные права в зарубежных компаниях. В декларации можно указать любую стоимость состояния. Таким образом они смогут легализоваться и не бояться возможного уголовного преследования со стороны украинских силовиков. Но и здесь не все гладко, ведь к ним может измениться отношение со стороны иностранных партнеров и финучреждений, потому что амнистия - это полное или частичное освобождение от уголовной ответственности и наказание виновных в совершении преступлений…

Авторы закона о разовом добровольном декларировании наверняка взяли за образец две налоговые амнистии - в Аргентине и Индонезии. В Аргентине вывели из тени и вернули из-за рубежа 117 млрд. долларов США, в Индонезии - где-то 350 млрд. долларов. В то же время в Грузии в 2005 году налоговая амнистия была полностью провалена. Не помогла даже низкая процентная ставка - лишь 1% стоимости задекларированных доходов. В бюджет Грузии поступило в разы меньше ожидаемых средств.

Поэтому задекларированные в Украине 6 млрд. за почти полтора года действия налоговой амнистии можно считать провалом. Однако также надо учитывать, что закон разрабатывался и принимался за год до полномасштабного вторжения России. Тогда условия, в которых существовала экономика и жили украинцы, кардинально отличались от того, что мы имеем сейчас.

Иван Бабаев, адвокат АО "Legal Strategy"