Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат Даниил Гетманцев заявил, что налоговая получила информацию о доходах украинцев, которые создают платный контент на платформе OnlyFans.

Эта платформа действительно позволяет пользователям запускать услугу платной подписки, через которую они могут получать финансирование от своих поклонников (контент разнообразен, но платформа стала особенно популярной в индустрии для взрослых). Однако, не раскрывается, как именно были получены данные о доходах украинцев на этой платформе украинскими налоговиками, ведь OnlyFans - компания, базирующаяся в Лондоне.

Интересно, что OnlyFans - одна из первых зарегистрировалась плательщиком так называемого "налога на Google" в Украине. Видео дня

И за 2023 год уплатила в украинский бюджет 1,27 миллиона долларов налогов.

Гетманцев в своем заявлении подчеркнул, что он положительно относится к любой форме заработка, не связанной с насилием, и призвал создателей контента OnlyFans выполнить свой налоговый долг.

В то же время создатели контента продолжают сталкиваться с рисками привлечения к уголовной ответственности, поскольку изготовление, хранение и распространение порнографии в Украине является преступлением (сейчас изготовление и распространение порнографии наказывается штрафом от 17 тысяч до 68 тысяч гривен или даже лишением свободы до трех лет).

Итак, возникает парадокс: налоговая требует уплаты налогов, а закон запрещает этот вид деятельности. Это ставит создателей контента в неоднозначное положение - они должны платить налоги за деятельность, которая является незаконной.

Кстати, если говорить об увеличении налоговых поступлений, государству стоит обратить внимание и на другие отрасли, которые также находятся в Украине вне закона, но могли бы стать источником пополнения бюджета. К примеру, эскорт-услуги и проституция.

В общем, легализация порнографии и ее налогообложение - это устоявшаяся мировая практика, которая приносит значительные доходы в бюджет государств.

Например, в Германии доходы от порноиндустрии составляют примерно 15 миллиардов евро ежегодно. Государство получает с них существенные налоговые поступления в виде НДС и подоходного налога с создателей контента.

Франция, которая начала облагать налогами индустрию для взрослых еще в 1976 году, ежегодно получает от этого сектора около 200 миллионов евро налогов. Эта сумма включает налоги с производства и продажи контента, а также с прибыли отдельных создателей, работающих на платформах вроде OnlyFans.

В Соединенных Штатах порнография является легальной в большинстве штатов, а ее рынок оценивается в более чем 10 миллиардов долларов в год. По разным оценкам, налоговые поступления от этой индустрии составляют около 6 миллиардов долларов ежегодно (это включает как налоги с продаж, так и доходы с создателей контента, работающих через различные платформы).

В Великобритании, где базируется OnlyFans, государство также получает миллионы фунтов в виде налогов. Например, налоги с НДС на цифровые услуги и подоходный налог с создателей контента приносят в бюджет более 100 миллионов фунтов в год.

В Украине вопрос декриминализации порнографии обсуждается уже не впервые. Законопроект №9623, зарегистрированный в августе 2023 года, в частности предлагает установить четкие границы ответственности за ее распространение. Предусматривается уголовная ответственность за распространение порнографии без согласия участников, использование властных полномочий в этом процессе, а также за создание экстремального контента, например сцены насилия или некрофилии.

При этом, ответственность за распространение порнографии среди несовершеннолетних будет усилена.

Считается, что такие новации позволят защитить создателей контента от уголовного преследования за их деятельность, которая не несет общественной угрозы, и одновременно обеспечит дополнительные поступления в бюджет. То есть, Украина действительно может воспользоваться таким опытом многих стран мира. Однако о полноценном выходе из тени порнобизнеса и его налогообложении можно будет говорить только после легализации этой деятельности.

Людмила Куса, партнер GRACERS