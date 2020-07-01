Зеленский призвал ввести налог на выведенный капитал без оговорок

По итогам заседания Национального совета реформ участники договорились продолжить работу над законопроектом о налоге на выведенный капитал для его совершенствования.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе заседания Национального совета реформ, на котором была представлена ​​предварительная версия законопроекта о налоге на выведенный капитал, отметил, что если есть готовность вводить в стране данный налог, то это необходимо осуществить без каких либо оговорок.

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Об этом сообщили в пресс-службе главы украинского государства.

"Любую реформу, если вы не готовы внедрять, - не надо трогать. Мне кажется, что если мы вводим налог на выведенный капитал, то вводите. Вводите - и все. Если он улучшает жизнь людей - надо вводить. Без этих "вправо", "влево", "немного", "попробуем". Мне так кажется", - цитирует пресс-служба Зеленского.

Отмечается, что после детального обсуждения данного законопроекта участники заседания договорились продолжить работу над этим документом для его совершенствования.

Как сообщал УНИАН, введение налога на выведенный капитал обсуждается в Украине несколько лет, основной идеей является то, что заработанная прибыль облагается налогом только тогда, когда выплачивается собственникам в виде дивидендов и приравненных к ним платежей.

Многие эксперты приводят доводы как за внедрение такой модели налогообложения, так и против.

Сегодня в парламенте находятся законопроекты о введении налога на выведенный капитал, которое имеет преимущества как для бизнеса, так и государства, но и несет риски, ключевым среди которых являются значительные потери бюджета в первые годы его внедрения.

По предварительным экспертным оценкам, внедрение этой модели с 2021 года может привести к прямым потерям бюджета в краткосрочной перспективе на сумму около 53 миллиардов гривень.

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