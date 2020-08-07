Заместителем главы НБУ стал Алексей Шабан

Шабан будет отвечать за деятельность блока "Платежные системы и денежное обращение".

Совет Национального банка на заседании 7 августа 2020 назначил заместителем главы НБУ Алексея Шабана, который работал директором департамента платежных систем.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Шабан будет отвечать за деятельность блока "Платежные системы и денежное обращение". Подходящую кандидатуру для назначения подал глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

Кто такой Шабан

"Алексей Шабан - опытный и знающий профессионал. Его кандидатура является наиболее удачной, поскольку сочетает опыт работы в центральном банке и в крупном системном банке с наиболее разветвленной платежной инфраструктурой, а также знания реальных потребностей участников финансового сектора", - прокомментировал назначение глава НБУ.

Шабан с февраля 2020 работает директором Департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Украины.

До работы в Национальном банке Шабан проработал более 24 лет в ПриватБанке. С 2018 года он был членом Правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса.

До прихода в Национальный банк Шабан возглавлял направление розничного бизнеса ПриватБанка и активно занимался внедрением новых карточных и платежных продуктов.

Кадровые перестановки в Нацбанке

Сергей Холод начал работу в должности заместителя главы Нацбанка 23 июля 2018 года. Он занимался развитием и регулированием деятельности платежных и расчетных систем, управлением системой денежного обращения.

1 июля глава НБУ Яков Смолий подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию, объяснив свое решение тем, что длительное время на НБУ осуществляется "систематическое политическое давление".

3 июля Верховная Рада поддержала предложение президента уволить Смолия. Исполняла обязанности главы Нацбанка до назначения нового руководителя первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

16 июля 2020 года Верховная Рада Украины назначила Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины.

Совет Национального банка Украины уволил Сергея Холода с должности заместителя главы Национального банка с 3 августа 2020 года.

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