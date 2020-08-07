Заместителем главы НБУ стал Алексей Шабан
Совет Национального банка на заседании 7 августа 2020 назначил заместителем главы НБУ Алексея Шабана, который работал директором департамента платежных систем.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
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Шабан будет отвечать за деятельность блока "Платежные системы и денежное обращение". Подходящую кандидатуру для назначения подал глава Нацбанка Кирилл Шевченко.
Кто такой Шабан
"Алексей Шабан - опытный и знающий профессионал. Его кандидатура является наиболее удачной, поскольку сочетает опыт работы в центральном банке и в крупном системном банке с наиболее разветвленной платежной инфраструктурой, а также знания реальных потребностей участников финансового сектора", - прокомментировал назначение глава НБУ.
Шабан с февраля 2020 работает директором Департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Украины.
До работы в Национальном банке Шабан проработал более 24 лет в ПриватБанке. С 2018 года он был членом Правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса.
До прихода в Национальный банк Шабан возглавлял направление розничного бизнеса ПриватБанка и активно занимался внедрением новых карточных и платежных продуктов.
Кадровые перестановки в Нацбанке
- Сергей Холод начал работу в должности заместителя главы Нацбанка 23 июля 2018 года. Он занимался развитием и регулированием деятельности платежных и расчетных систем, управлением системой денежного обращения.
- 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию, объяснив свое решение тем, что длительное время на НБУ осуществляется "систематическое политическое давление".
- 3 июля Верховная Рада поддержала предложение президента уволить Смолия. Исполняла обязанности главы Нацбанка до назначения нового руководителя первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.
- 16 июля 2020 года Верховная Рада Украины назначила Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины.
- Совет Национального банка Украины уволил Сергея Холода с должности заместителя главы Национального банка с 3 августа 2020 года.
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