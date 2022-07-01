S&P 500 показал самое резкое процентное падение с 1970 года.

Первый квартал 2022 года сразу три основных американских фондовых индекса завершили падением.

Об этом сообщает Reuters.

NASDAQ за полгода показал самое большое процентное падение в своей истории.

S&P 500 показал самое резкое процентное падение с 1970 года. Все три индекса снижаются второй квартал подряд.

По итогам периода с января по июнь у Dow Jones зафиксировано самое большое падение с 1962 года.

По итогам 30 июня торги на Нью-Йоркской фондовой бирже также закрылись снижением. S&P снизился на 0,88%, до 3785,38 пункта. Dow Jones упал на 0,82%, до 30 775,43 пункта. Индекс NASDAQ снизился на 1,33%, до 11 028,74 пункта.

Индексы начали снижаться после того, как в мае Федеральная резервная система США повысила базовую ставку на 50 базисных пунктов — с 0,25–0,5% до 0,75–1% годовых. Такого значительного повышения ставки ФРС не происходило с 2000 года.

Война в Украине и крупнейшие биржи:

Доступ к бирже Nasdaq для резидентов из России закрыт с 29 апреля.

Биржи в США и странах Северной Европы прекратили работу в России с 29 апреля.

Клиенты, проживающие в России не имеют доступа к текущим рыночным данным или данным с бирж Nasdaq в США и странах Северной Европы, если на счете отсутствует позиция, торгующаяся на указанных биржах.

Вас также могут заинтересовать новости: