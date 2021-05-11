За прошедшую неделю официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился на 0,25%.

Украинская гривня на текущей неделе незначительно подорожает по отношению к доллару - до уровня около 27,70 грн/долл. на межбанковском и 27,50/27,75 грн/долл. на наличном валютном рынке.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил аналитик компании "Альпари" Максим Пархоменко.

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Как говорится в комментарии, за минувшую неделю, включающую длинные выходные, курс доллара к гривне незначительно снизился на всех сегментах валютного рынка, а спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.

"За прошедшую неделю официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился на 0,25%. Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились также на 0,29 и 0,32% соответственно. Средний курс покупки наличного доллара в банках упал на 0,36%, а средний курс продажи наличного доллара в банках за прошлую неделю упал на 0,32%", - констатировал эксперт.

Что этому предшествовало

Национальный банк Украины на вторник, 11 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,76 грн/долл., то есть гривня ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Богдан Слуцкий