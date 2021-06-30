Йосту Люнгмана сменил на посту Ваграм Степанян.

Международный валютный фонд назначил нового постоянного представителя в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба представительства МВФ в Украине.

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«Международный валютный фонд назначил Ваграма Степаняна своим постоянным представителем в Украине. На этом посту он сменил Йосту Люнгмана. Господин Степанян приступил к исполнению своих служебных обязанностей 28 июня», - сказано в сообщении.

Отмечается, что Йоста Люнгман возвращается в штаб-квартиру МВФ после четырех лет в должности постоянного представителя МВФ в Украине.

«Изменение постоянных представителей является устоявшейся практикой ротации персонала МВФ. Господин Степанян, гражданин Армении, работает в МВФ с 2008 года», - отметили в пресс-службе.

Stand-by для Украины

9 июня 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 млрд долларов.

В конце ноября Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с МВФ по основным параметрам проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

Миссия Международного валютного фонда 11 января 2021 года возобновила в Украине работу по пересмотру программы stand-by и завершилась в феврале без принятия решения о пересмотре программы.

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Автор: Екатерина Жирий