Минэкономики: мораторий на проверки касается не всех - кому не повезло (инфографика)

Мораторий касается только государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности, который идентифицируется по сферам контроля, а не по органам.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предоставило разъяснения относительно моратория на проверки бизнеса на время карантина.

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Как сказано в сообщении пресс-службы министерства, в Украине есть минимум две большие категории проверок, причем мораторий касается только одной из них – государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности, который идентифицируется по сферам контроля, а не по органам.

"То есть, у той же Госпродпотребслужбы около 15 сфер контроля, и одни из них подпадают под действие моратория (например, защита растений), другие – нет (например, отдельно выделенное государственное регулирование цен). Под мораторий попадают проверки пожарной безопасности, охраны труда, экологические проверки и т.д. (всего более 80 сфер)", - сказано в сообщении.

В Минэкономики добавили, что этот вид контроля регулируется Законом Украины №877 от 5 апреля 2007 года "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности".

"Этим же законом установлены все базовые правила проведения проверок, а также именно для этого вида контроля распространяется действие интегрированной автоматизированной системы государственного надзора (контроля) – так называемый Инспекционный портал. На нем для таких проверок публикуются планы, результаты, отчеты о выполнении планов", - сказано в сообщении.

Вторая категория проверок осуществляется в сферах, не подпадающих под действие вышеуказанного закона. Речь идет о валютном, налоговом и таможенном контроле, государственном экспортном контроле (кроме некоторых вопросов космической деятельности), контроле за соблюдением бюджетного законодательства, госконтроле за соблюдением законодательства о защите экономической конкуренции. Также к этой категории относятся банковский надзор, госнадзор в области телевидения и радиовещания, госнадзор за соблюдением субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сферах энергетики и коммунальных услуг, законодательства в сферах энергетики и коммунальных услуг и государственный рыночный надзор и контроль непищевой продукции.

Для этой категории проверок мораторий не будет применяться.

"Проверки во время карантина возможны, проверки второй категории не подпадают под мораторий (за исключением налоговых, запрещенных отдельно), проверки второй категории не отображаются на инспекционном портале inspections.gov.ua", - подчеркнули в министерстве.

Как сообщал УНИАН, налоговая служба перенесла на июнь-декабрь 2020 года проверки 961 субъекта хозяйствования, а также 993 проверки физических лиц - предпринимателей.

Верховная Рада на внеочередном заседании 17 марта приняла закон о смягчении ряда требований налогового законодательства с целью поддержать налогоплательщиков на время борьбы с распространением в Украине коронавируса, среди которых, в частности, введение моратория на проведение документальных и фактических проверок налогоплательщиков с 18 марта по 31 мая 2020 года.

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