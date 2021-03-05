Молоко убежало: последний шанс спасти отрасль

Производство молока в Украине дорожает и сокращается из года в год, но вместо помощи молочникам страна лишь увеличивает импорт молочных продуктов из-за границы. Как предотвратить исчезновение национальной молочной отрасли – разбирался УНИАН.

Массовый импорт молочных продуктов в Украину из Европы довел «до ручки» беднеющих украинских производителей молока. Полтора десятка крупных молочных компаний направили в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства просьбу расследовать бесконтрольный импорт, который лишает отечественную отрасль прибыли и рабочих мест.

«Украине грозит судьба Молдовы и Болгарии, где более 80 процентов молочной продукции на полках магазинов – это импорт», – заявил председатель Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский.

В 2020 году импорт молочных продуктов в Украину всех категорий вырос в два раза по сравнению с предыдущим годом. Наша страна закупила за границей 90 тыс. тонн молочных продуктов на сумму более 300 млн долларов.

Доля импорта на украинском рынке по некоторым категориям продуктов выросла до небывалых размеров: к примеру, заграничные сыры занимают 40 процентов всего ассортимента сыров в стране.

К слову, около трети всего объема «молочки» Украина закупила у Польши, которая создала своим молочникам благоприятные условия для производства и переработки молока, чего, увы, не скажешь про нашу страну.

Более того, со следующего года на импорт молочных продуктов из ЕС в Украину устанавливаются нулевые таможенные ставки. И без того недорогая европейская «молочка» будет стоить у нас еще дешевле и наша страна станет главным рынком сбыта излишков европейского молока.

«Из-за высокой себестоимости производства украинские молочные продукты не смогут с конкурировать с европейскими. Для ЕС, где наблюдается существенный избыток молока, это – зеленый свет для неконтролируемого экспорта в нашу страну», – добавил Чагаровский.

Падение собственного производства

Производство молока в Украине падает уже который год подряд, а покупатели, каждый раз отправляясь в магазин, неприятно удивляются очередному подорожанию.

«Помню, что еще пару лет назад литр молока стоил 19-20 гривень, а сейчас мало где можно найти упаковку дешевле 35 гривень. Очень дорогой творог стал в Украине, даже на рынке. Мороженого раньше на 20 гривень можно было накупить две-три пачки, а сейчас – только одну», – жалуется пенсионерка из Полтавы Татьяна.

В «Ассоциации производителей молока» (АВМ) прогнозируют подорожание украинского молока еще на 10 процентов до конца 2021 года из-за недостаточных надоев.

Если правительство не предпримет никаких шагов для спасения отрасли, украинское молоко станет редкой и очень дорогой экзотикой для потребителей.

Пока что никаких конкретных предложений по спасению молочников Кабинет министров не озвучил, а с учетом пандемии коронавируса, необходимости закупки вакцин и кризиса во многих других отраслях экономики, на увеличение финансирования молочной отрасли в ближайшие годы рассчитывать, скорее всего, не стоит.

На грани выживания

Для наполнения внутреннего рынка отечественной молокопродукцией и поддержания цен на доступном уровне, украинские коровы должны давать хотя бы 10 миллионов тонн молока в год. Однако в позапрошлом году надои впервые за годы независимости Украины упали ниже этой минимальной отметки – до 9,68 млн тонн, а по итогам 2020 года и вовсе сократились до 9,25 млн тонн.

«По падению молока мы находимся в 1946 году», – признает министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.

Но вместо того, чтобы помогать своим производителям, Украина компенсирует недостаток молока расширением импорта. Это простой и незатратный путь, который чреват постепенным исчезновением национальной молочной отрасли.

«По итогам 2020 года Украина превратилась в нетто-импортера молока: импорт вырос на 113 процентов, что эквивалентно 1 млн тонн молока-сырья. Это тот миллион тонн, который мог бы дать до 15 тысяч рабочих мест нашим соотечественникам в молочном секторе и принести 1 млрд гривень в украинский бюджет», – говорит директор компании АВМ Анна Лавренюк.

Фермеры и предприятия продолжают вырезать коров, которых дорого содержать и кормить. За последние десять лет поголовье крупного рогатого скота в Украине сократилось более чем на треть – до 2,9 млн голов в 2020 году с 4,5 млн голов в 2010-м.

Количество молокоперерабатывающих предприятий в Украине за годы независимости сократилось в три раза – сейчас таких насчитывается менее двухсот.

Пандемия коронавируса и локдауны в 2020-2021 годах еще больше загнали молочную отрасль в кризис: зерновые подорожали, кормить коров стало дороже, а продажи молочной продукции упали.

В условиях, когда поддержка от государства мизерная, а собственной прибыли молочников для развития бизнеса недостаточно, отрасль поставлена на грань выживания.

Откуда ждать помощи?

В Украине существует государственная поддержка молочной отрасли, но по сравнению с ЕС – это «небо и земля». Европейские молочники получают до 70 процентов дотаций на безвозвратной основе из бюджета Евросоюза на развитие животноводства и модернизацию перерабатывающей отрасли.

Это позволяет им внедрять новые технологии и продавать продукцию с более высокой добавленной стоимостью. Общий бюджет ЕС на поддержку агросектора в странах Союза ежегодно составляет около 58 млрд евро.

В Украине на эти цели в текущем году выделено 4,5 млрд гривень, из которых животноводы в лучшем случае получат 1 миллиард.

«Если по-прежнему на животноводство останется только 1 млрд гривень, мы никогда не используем весь потенциал отрасли. Как показывает практика, сельхозпроизводители подают больше заявок на дотации, чем предусмотрено в бюджете, и все получают пропорционально меньшую сумму», – отметила директор «Ассоциации производителей молока» Анна Лавренюк.

Украинские производители могут получить дотацию на строительство животноводческих комплексов, доильных залов, покупку племенных коров, а также на содержание поголовья – по 30 тыс. гривень за голову, если хозяйство имеет от ста коров, но только по 5 тыс. гривень, если коров содержится от пяти.

Таким образом, больше шансов получить государственную помощь только у средних и крупных агрокомпаний. Мелким же фермерам на селе такое счастье не светит. Поэтому коров в селах массово вырезают, а поступление на переработку молока от населения сокращается в геометрической прогрессии.

«Вся эта поддержка – не для мелких фермеров. В нашем селе осталось три коровы, ну кто у нас будет строить большие комплексы?», – возмущается одна из жительниц села Хрули на Полтавщине.

В отчаянии молочники просят помочь не деньгами, а хотя бы разумной аграрной и импортной политикой.

Покупайте украинское!

Молочные компании, которые просят Минэкономики расследовать массовый импорт молочных продуктов, вовсе не жаждут его полного запрета. Вместо этого они настаивают на введении адекватных защитных мер и государственной финансовой поддержки, аналогичной существующей в ЕС.

«Среди таких мер может быть введение дополнительной ввозной пошлины, а также введение количественной квоты на импорт молочных продуктов. Расследование будет проводиться только по трем категориям продукции – это сыры, сгущенные и ферментированные молочные продукты. Оно не коснется импорта, например, некоторых видов сыров, которые производятся только за границей – с полок наших магазинов такие продукты не исчезнут», – подчеркнул эксперт по международной торговле, советник международной юридической фирмы Integrities Сергей Лахно.

По его словам, это расследование не будет противоречить торговым договоренностям в рамках соглашения об ассоциации Украины и ЕС, а имеет цель защитить украинских производителей молока.

Эксперт успокоил, что супермаркеты по-прежнему смогут радовать украинцев широким ассортиментом французских, голландских сыров и других уникальных импортных продуктов из молока, при этом цены на них не вырастут.

В свою очередь, член комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политике Дмитрий Соломчук считает, что ритейл способствует популяризации импортной «молочки» и советует крупным торговым сетям отдавать приоритет украинской продукции.

«Супермаркеты закупают молочную продукцию у зарубежных компаний по полной предоплате, тогда как украинским производителям средства могут идти долгие месяцы, что не позволяет им нормально вести бизнес и вкладываться в развитие. Также имеет значение раскладка товаров на полках: не стоить ставить дешевую импортную продукцию рядом с более дорогим, но не менее качественным украинским продуктом», – считает депутат.

Кроме того, часто импортные молочные продукты можно найти на стихийных рынках. В основном, они ввозятся контрабандой, без уплаты налогов, и хранятся в ненадлежащих условиях. Ответственность за такую покупку полностью лежит на совести покупателя: кроме рисков нанести ущерб здоровью, есть большая вероятность того, что ни одна уплаченная гривна не попадет в бюджет, который мог быть направлен на поддержку добросовестных украинских производителей молока.

Будет справедливым сказать, что отчасти спасти украинскую молочную отрасль помогут патриотизм и осознанный подход к выбору продуктов питания. Это то, что может сделать каждый из нас. Покупать украинское – это гордо, полезно, а главное – вкусно! И тогда наше молоко точно не убежит.

Анна Нагорная

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter