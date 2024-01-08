В дальнейшем санкции против России должны быть все жестче и жестче, потому что война и глобальные экономические проблемы уже начинают бить по главным мировым игрокам.

Введенные в мире санкции против РФ уже работают, и они значительно ограничили финансовый ресурс агрессора и заставили его прибегать к демпингу. В то же время, эти санкции могли бы быть более эффективными – если бы вводился полный запрет на российскую продукцию, а не ограничение импорта. Об этом заявил экономист Андрей Новак.

"Безусловно, нам в Украине хотелось бы гораздо более жестких санкций против страны-агрессора, и чтобы они были масштабнее. Но исторически всегда так было, что кому война, а кому заработок. Сейчас использовать безвыходное положение России очень выгодно, ведь она продает свою продукцию по демпинговым ценам. Но все-таки 12 пакетов санкций, которые уже приняты, серьезно подрезали возможности российской экономики финансировать войну против Украины", - подчеркнул Новак.

Он отметил: Украина должна быть благодарна странам и международным организациям, которые ввели санкции против России. Но в дальнейшем санкции против России должны быть все жестче и жестче, потому что война и глобальные экономические проблемы уже начинают бить по главным мировым игрокам.

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"Практика ограничительных цен на, например, российский газ и нефтепродукты показала, что, с одной стороны, этот механизм якобы работает, но России удается находить обходные пути. И поэтому наиболее эффективные санкции – те, которые не ограничивают, а запрещают. И если будет полное эмбарго, например, на российские энергоносители, или на российский металл – тогда это будет серьезный удар по соответствующему направлению российской экономики. А любые ограничения всегда можно обойти", - резюмировал Новак.

Как известно, 12 пакет санкций ЕС предусматривает запрет на импорт российского чугуна и возобновляемого железа, однако этот запрет заработает только через 2 года. В то же время, было продлено действие квот на российские слябы еще на четыре года. Предыдущие санкции на импорт слябов ввели в октябре прошлого года, в рамках 8-го пакета санкций: тогда было принято решение, что он может продлиться до конца сентября 2024-го в пределах установленных квот, а с 1 октября 2024 года импорт должен прекратиться. Однако 12-й пакет санкций фактически ослабил ранее введенные ограничения.