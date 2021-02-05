Уменьшение на международных резервов обусловлено погашением внешнего и внутреннего госдолга.

Международные резервы Украины по итогам января составляют 28,8 миллиарда долларов по состоянию на 1 февраля, что на 1,1% меньше показателя резервов в прошлом месяце.

Читайте также"Достаточно хорошая динамика": в Кабмине рассказали о переговорах по второму траншу МВФОб этом сообщает пресс-служба НБУ.

В регуляторе отмечают, что уменьшение на международных резервов на 1,1% обусловлено погашением внешних и внутренних обязательств государства.

В то же время интервенции Национального банка на валютном рынке и валютные поступления в пользу правительства частично уравновесили влияние платежей по обслуживанию государственного долга на резервы.

Общий объем платежей обслуживания и погашения государственного долга в иностранной валюте составил 311,4 миллиона долларов. Из них 197 миллионов долларов были направлены на обслуживание и погашение гособлигаций, 66,4 миллиона долларов - еврооблигаций. Валютные поступления в пользу правительства от размещения ОВГЗ составили 48,2 миллиона долларов.

Также, Национальный банк проводил интервенции на межбанке по продаже (на сумму 20 миллионов долларов) и по покупке (40 миллионов долларов) валюты.

"В последние две недели января межбанковский валютный рынок был сбалансированным, поэтому НБУ не выходил с интервенциями", - добавляют в регуляторе.

В частности, на динамику международных резервов повлияла переоценка финансовых инструментов вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют. В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на 68,7 миллиона долларов.

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,7 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - подытожили в НБУ.

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Автор: УНИАН