Все расходы на следующий год сокращены, кроме сектора безопасности и обороны и социальной сферы.

Госбюджет на следующий год направлен на победу Украины в войне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко.

"В следующем году ожидается рост валового внутреннего продукта, есть все надежды... Мы видим перспективы", - сказал министр.

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Также он рассказал, что в госбюджете на следующий год существенно сокращены расходы, в том числе на государственный аппарат. Кроме сектора безопасности и обороны и социальных расходов, все остальные направления подверглись существенному сокращению.

"Этот бюджет направлен на победу, и поэтому приоритетом является именно сектор безопасности и обороны, на который мы закладываем более 1 трлн грн", - отметил Марченко.

В то же время он добавил, что в госбюджете-2023 не предусмотрено уменьшение налогов, ведь, по словам Марченко, налоговая база должна быть стабильной.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября Кабмин одобрил проект государственного бюджета на 2023 год, который уже зарегистрировали в Верховной Раде. Поэтому в ближайшее время начнется рассмотрение документа в профильном комитете. В проекте госбюджета, в частности, предусмотрены расходы на сектор безопасности и обороны на уровне 1 трлн 136 млрд грн, или почти 50% всего бюджета.

Сегодня, 15 сентября, глава профильного комитета ВР Данил Гетманцев заявил, что в проекте госбюджета на 2023 год на 11 млрд грн уменьшены расходы на государственный аппарат, а также вообще не предусмотрены средства на избирательные округа народных депутатов.

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