Минэкономики пока не планирует пересмотр макропрогноза-2020

Макропрогноз не может меняться каждый месяц или два, уверен министр.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в ближайшее время не планирует пересматривать макроэкономический прогноз на этот год, о чем во время общения с журналистами сообщил глава министерства Игорь Петрашко.

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"Понятно, что мы будем его уточнять, и мы ведем постоянную работу в данном направлении. Макропрогноз не может меняться каждый месяц или два, он в основном меняется два раза в год… С точки зрения правительства, любое изменение макропрогноза влечет за собой бюджетные вещи", - сказал министр.

"Наши расчеты по макропрогнозу имеют право сбыться. Самое важное – это объем ВВП и занятость. Это две вещи, которые для нас важны… Пока что мы видим, что по ВВП мы движемся в нашем фарватере", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в конце марта Кабинет министров утвердил обновленный макроэкономический прогноз, предусматривающий, что среднегодовой курс национальной валюты в 2020 году составит 29,5 гривни за доллар США.

Кроме этого, обновленный макропрогноз предусматривает падение валового внутреннего продукта на 3,9%, рост инфляции с 5,6 до 8,7%; среднемесячную зарплату 11 тысяч гривень, которая с учетом инфляции фактически не изменится по сравнению с 2019 годом; безработицу на уровне 9,4%, что на 1,3% больше, чем в предыдущем прогнозе.