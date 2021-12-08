Аналитик прогнозирует, что в ближайшее время гривня будет находиться в диапазоне 27,2-27,4 грн/долл.

Ослабление курса гривни сдерживает ряд факторов, в частности, оптимизм на мировых финансовых площадках и предстоящее решение Национального банка об учетной ставке.

Об этом сообщил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин в комментарии, переданном агентству УНИАН.

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По его словам, гривня на открытии рынка в среду, 8 декабря, укрепилась к отметкам 27,23 грн/долл., и сегодня валютный рынок переваривает результаты переговоров президентов США и РФ.

"Хотя официальные заявления были дипломатично спокойными и стороны намерены решать спорные моменты путем переговоров, первые впечатления таковы, что стороны лишь высказали свои жесткие позиции лично друг другу, уточнив дополнительные детали и наметив возможность продолжения обсуждения. А, значит, на данном этапе прогресса в переговорах особого нет. Несмотря на это, утром в среду и гривня, и российский рубль укрепляются, позитивно реагируя на первые итоги встречи", - сказал эксперт.

Шевчишин отметил, что судить о реальных результатах встречи рынки будут по дальнейшим новостям и действиям сторон. В частности, по новым заявлениям, движению военных сил и техники на границах, а также ситуации на Донбассе (числу обстрелов, доступу ОБСЕ).

"Впрочем, поддержкой позитиву рынков также служит и оптимизм на мировых финансовых площадках, которые вернулись к уровням конца ноября из-за снижения опасений перед новым штаммом "Омикрон". Это коснулось и рынка ОВГЗ Украины: портфель нерезидентов 7 декабря неожиданно вырос на 1,2 млрд грн", - сказал аналитик.

Еще одним фактором, сдерживающим ослабление гривни, эксперт назвал предстоящее заседание НБУ и решение по учетной ставке, которое намечено на 9 декабря. Сейчас рынок закладывает повышение ставки на 0,25-0,5 процентных пункта из-за сохраняющихся девальвационных ожиданий, которые и сдерживают активность.

Шевчишин прогнозирует, что в ближайшее время гривня останется волатильной в диапазоне 27,2-27,4 грн/долл., но предстоящее заседание НБУ будет сдерживать колебания.

Курс на 8 декабря:

Национальный банк Украины на среду, 8 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,33 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Автор: Екатерина Жирий