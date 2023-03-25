Доллар в банке подорожал, а евро потерял в цене.

Курс наличного доллара у "Приватбанка" повысился на 5 копеек - до 38,35 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне снизился на 20 копеек - до 41,10 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,85 грн/долл., евро - 40,10 грн/евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 40,98 грн.

Ситуация с курсом валют в Украине

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля Нацбанк снизил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

Курс валют сегодня - какая ситуация в обменниках

Как сообщал УНИАН, сегодня курс доллара в обменниках Киева остался без изменений - на уровне предыдущего показателя. Также без изменений остался курс евро.

В частности,сегодня доллар стоит 38,60 грн/долл, а евро можно купить в среднем за 41,50 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 38,10 грн за долл., евро продается в среднем за 40,70 грн.

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