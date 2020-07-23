В Нацбанке объяснили причину роста доллара

По словам Сологуба, колебания курса являются естественными

Колебание курса гривни к доллару, которое мы наблюдаем в последние дни, обусловлено психологическим фактором.

Об этом на брифинге заявил заместитель глава НБУ Дмитрий Сологуб.

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"Украина уже 5 лет живет в режиме плавающего курса и колебания курса являются естественными, они происходят благодаря различным факторам, порой - это колебания спроса и предложения валюты со стороны экспортеров и импортеров, иногда - это некий психологический фактор", - отметил Сологуб.

Причина колебаний

"На этот раз мы видим, что природа колебаний - психологическая, например, после заявления главы НБУ Смолия 2 июля Нацбанк вынужденно вышел на рынок и продал 150 млн долларов", - сказал Сологуб.

"Это вызвано публичными заявлениями о том, что нужна девальвация, что гривна будет слабее и т.д. Фундаментальных причин нет, наоборот - ситуация довольно благоприятная. Колебание курса в первую очередь связано с заявлениями о том, что гривня будет ослабевать", - добавил он.

По его словам, за последние 3 дня НБУ продал 350 млн долларов.

"НБУ, как и раньше, будет сглаживать избыточные колебания", - заявил Сологуб.

Как менялся курс

Национальный банк Украины на 22 июля установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,66 гривни/доллар, то есть гривня четвертый день подряд слабла к доллару – на этот раз на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

На 23 июля НБУ установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,78 гривни/доллар, то есть гривня пятый день подряд ослабла к доллару - на этот раз на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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