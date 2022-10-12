Курс гривни к евро остался на уровне вчерашнего показателя.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня укрепился на 10 копеек - до 41,30 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни не изменился и составляет 40,00 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,45 грн за долл., евро - 38,80 грн за евро.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России, зафиксировал официальный курс на уровне 29,25 грн/долл.

Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля повысил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

Что будет с курсом гривны: мнение экспертов

13 сентября Кабинет министров Украины поддержал проект государственного бюджета на 2023 год.

Эксперты прогнозировали, что в сентябре 2022-го курс доллара будет колебаться между 40 и 41 гривной. А вот в октябре ситуация может кардинально измениться.

В правительстве прогнозируют, что в 2023 году курс доллара достигнет 50 гривен, а индекс потребительских цен составит 30,6%. "На следующий год Официальный курс предусмотрен в среднем 42 грн / долл, а на конец года 50 грн/долл. Это один из возможных сценариев. Теоретически он возможен", - такое мнение высказал инвестиционный банкир, заместитель директора инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

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