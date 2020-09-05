Рекордные выплаты по внешним долгам не окажут влияния на курс валют.

Курс доллара в Украине до конца 2020 года будет сохраняться на уровне 27-28 грн за доллар.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью телеканалу "Украина 24".

По его словам, рекордные выплаты по внешним долгам не окажут влияния на курс валют.

"Украина буквально вчера выплатила крупнейший единовременный платеж в истории независимой Украины - эквивалент 2,2 млрд долларов. Мы оплатили это из собственного казначейского счета. Вы видите, что курс не пошатнулся", - подчеркнул он.

В следующем году курс доллара ожидается на уровне 29 гривень.

Курс валют в Украине: последние новости

В течение осени 2020 аналитики прогнозируют постепенную девальвацию гривни к доллару. Курс ожидается в пределах от 27 до 30 гривень/доллар.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует на 2020 год курс на уровне 30 гривень за доллар.

Министр финансов Украины Сергей Марченко не видит предпосылок для достижения курса 30 грн за долл. и не видит инструментов, с помощью которых можно было бы повлиять на движение курса в этом направлении.

29 июля Кабмин одобрил новый прогноз экономического и социального развития страны. Чиновники надеются, что к концу 2021-го доллар будет стоить 28,8 грн, а средний за год - 29,1 грн. Минимальная зарплата в соответствии следующем году должна вырасти до 6250 грн. ВВП 2021 должна вырасти на 4,6%. На этих показателях правительство и разрабатывает в настоящее время госбюджет-2021, который, по законодательству, должны подать в Верховную Раду до 15 сентября.

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Автор: Александр Топчий