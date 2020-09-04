Каким будет курс доллара в Украине / фото УНИАН

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Такие прогнозы в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1 + 1" озвучил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

"Мы же даже скорректировали макропрогноз, потому что мы видим ситуацию - 27,8 гривни, кажется, на этот год и на следующий год также, по памяти, цифры такие же", - сказал Петрашко.

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Автор: Александр Топчий