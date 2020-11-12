По словам экспертов, к концу года курс не должен превысить показатель в 29 гривен за доллар.

Курс гривны к доллару в ближайшее время может сместиться в сторону 28 гривен/доллар. А к концу года курс не должен превысить показатель в 29 гривен за доллар.

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

Читайте такжеВ Украине доллар пошел вверх

По словам старшего финансового аналитика группы ICU Тараса Котовича, в дальнейшем котировки по паре гривна/доллар вернутся в коридор 28,5-29.

Примерно такой же курс ожидают и в «Идея Банке», допуская постепенное "проседание" гривны.

"До конца ноября мы ожидаем курсовой коридор 28,10-28,50 гривен/доллар с плавной девальвацией до уровня 29 гривен/доллар на конец года", - сообщил директор департамента казначейства «Идея Банка» Ярослав Кабин.

В Concorde Capital на конец ноября ожидают курс в пределах 28,4 гривен/доллар.

Предыдущие прогнозы

15 сентября 2020 года эксперты инвестгруппы ICU прогнозировали умеренное ослабление гривни до 29-30 гривень/доллар к концу текущего года.

24 сентября 2020 года эксперты заявили о том, что в 4 квартале 2020 года курс гривни не должен будет превысить уровень 30 грн/доллар.

11 ноября 2020 года аналитики инвестгруппы ICU опубликовали прогноз, согласно которому в течение месяца гривня вернется к постепенному падению.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН