За последние несколько месяцев ситуация на валютном рынке Украины заметно изменилась. Если еще в начале осени стоимость одного наличного евро колебалась на уровне 39-40 гривень, то в течение зимнего периода европейская валюта к украинской гривне укрепилась на почти 10 процентов и по состоянию на середину февраля продается уже в среднем по 42,5 гривни, а в некоторых обменниках превысила уже отметку и в 43 гривни.

Такая тенденция вызывает много вопросов: будет ли продолжаться и дальше подорожание евро, стоит ли сейчас активно запасаться этой валютой и не получится ли так, что в течение нескольких следующих месяцев она снова подешевеет и часть сэкономленных таким способом средств будет потеряна?

Украинские золотовалютные резервы по состоянию на 1 февраля уже приблизились к довоенному показателю и составляют почти 30 млрд долларов

На стоимость иностранных валют к нашей гривне влияют два фундаментальных фактора: внутренние и внешние. Основная внутренняя причина – это спрос граждан и бизнеса на валюту. Чем он выше, тем быстрее обменники будут расшатывать курс, чтобы заработать на этом. Как следствие – гривня слабеет, инфляция ускоряется, цены начинают активнее расти.

Если спрос умеренный, тогда ситуация будет относительно стабильной и, как следствие, Нацбанк не будет тратить слишком много золотовалютных резервов на стабилизацию курса. Так происходит по состоянию на сейчас. Украинские золотовалютные резервы по состоянию на 1 февраля уже приблизились к довоенному показателю и составляют почти 30 млрд долларов.

И этого удалось достичь не только благодаря беспрецедентной грантовой и кредитной поддержке иностранных друзей и партнеров, но и том, что даже многочисленные ракетные удары российских агрессоров, которые приводят к частым отключениям света, а иногда - воды и мобильной связи, не провоцируют, к счастью, увеличение спроса граждан на наличную валюту.

В то же время несмотря на это курс евро заметно подорожал за последние несколько месяцев. И здесь включаются уже внешние факторы, которые от граждан и финансово-экономической политики нашего государства в целом не сильно зависят.

Соотношение стоимости доллара США к европейской валюте постоянно меняется

С начала полномасштабного вторжения российских захватчиков на нашу землю официальный курс гривни привязан к курсу доллара США и зафиксирован по состоянию на сейчас на уровне 36,6 гривень. И уже от этого соотношения определяется стоимость гривни к другим иностранным валютам, в том числе и евро. Это, конечно, вызывает много вопросов, ведь Украина как страна, которая интегрируется в Европейский Союз, могла бы иметь привязку к европейской валюте, но именно такое решение было принято государственным регулятором, несмотря на значительную долларизацию украинской экономики.

Соотношение стоимости доллара США к европейской валюте постоянно меняется, особенно это можно наблюдать в течение прошлого года. Когда стоимость доллара летом сначала впервые за последние 20 лет сравнялась со стоимостью евро, а затем и превысила ее в середине осени. Затем снова, в течение зимнего периода, евро восстановило свои позиции и по состоянию на сейчас уже на 7 центов превышает стоимость доллара. И все эти валютные качели отражаются и на нашем внутреннем украинском рынке.

Чтобы обуздать инфляцию сначала ФРС, а затем и ЕЦБ начали постепенно повышать учетные ставки в своих странах

Основными причинами, которые послужили резким изменениям стоимости валютной пары евро к доллару на международных валютных биржах – это реакция Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы США на быстро растущую инфляцию, которая по итогам 2022 года достигла 6,5 процентов в Соединенных Штатах и 8,5 процентов в ЕС. Это аномально большие и непривычные для таких экономически развитых стран показатели. Целевым уровнем на протяжении многих лет для них была инфляция не более 2 процентов.

Чтобы обуздать инфляцию сначала ФРС, а затем и ЕЦБ начали постепенно повышать учетные ставки в своих странах. Другими словами, их сейчас задача – это максимально возможно повышать стоимость денег в экономике, чтобы стимулировать участников рынка к сохранению своих средств в евро (заинтересованность ЕЦБ) и долларе (заинтересованность ФРС) соответственно.

Руководство ЕЦБ и ФРС отмечают в своих отчетах, что в 2023 году продолжат курс на преодоление инфляции, то есть рост учетной ставки, похоже, будет продолжаться пока потребительская инфляция в США и ЕС не приблизится до приемлемого для них уровня.

Аналогичную политику проводит и Национальный банк Украины, стимулируя украинцев к накоплению родной гривни для замедления роста цен и стабилизации курса на валютном рынке. Сейчас украинский центробанк активно призывает граждан сохранять хотя бы часть свободных средств на гривневых срочных депозитах, доходность по которым колеблется от 5 до 18 процентов годовых.

Пока в мире и в нашей стране не стабилизируется инфляционная волна тренд на продолжение повышения стоимости денег, похоже, будет продолжаться

Также, чтобы защитить граждан от риска девальвации гривни, Нацбанк ввел конвертационные валютные депозитами за гривню от 3 месяцев, а также дал возможность купить валюту по официальному курсу за 36,6 гривень под депозит от 6 месяцев. Иными словами, это возможность купить себе, например, определенное количество безналичных евро или долларов по курсу, который заметно выгоднее наличного. Такие услуги уже предлагают многие банки и они начинают набирать все большую популярность.

Пока в мире и в нашей стране не стабилизируется инфляционная волна тренд на продолжение повышения стоимости денег, похоже, будет продолжаться. Поэтому, очевидно, собственные сбережения не стоит просто держать под матрасом.

При этом и нет большого смысла бежать за наличными долларами и евро до ближайшего обменника, поскольку курс гривни к безналичной валюте в банковских учреждениях через ряд объективных причин будет более выгодным для покупки под хранение как с экономической, так и с точки зрения безопасности в наши непростые времена.

Стоит также отметить, что за последний год украинцы значительно активнее начали использовать евро в своих счетах за увеличения экономической активности в странах ЕС. А именно правительства европейских стран вынужденным украинским беженцам начисляют выплаты, часть из них постепенно находит работу и тоже, соответственно, получают зарплату в евро. Часть средств тратят там, а другую – пересылают своим родственникам, которые остались в Украине, или присылают как донаты на поддержку нашей героической армии.

Также есть и противоположная ситуация, когда направляется помощь из Украины родственникам, выехавшим заграницу. Часто отправляются гривни на украинские карточки. Средства затем расходуются в европейских магазинах через мгновенную конвертацию по безналичному курсу.

Популярность валютной пары гривня-евро со временем будет только расти из-за дальнейшего усиления экономической связи между Украиной и другими европейскими странами. Задачей же Нацбанка является обеспечение органичности этого процесса и исключить любые спекулятивные тенденции на этом пути. Важно также не забывать, что может прийти время, когда после вхождения Украины в Евросоюз именно евро заменит нашу гривню.

Богдан Слуцкий