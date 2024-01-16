Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 38,46 грн, евро - 42,02 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 16 января, подешевел на 5 копеек – до 38,65 грн за доллар.

Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 42,65 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,05 грн, евро - по курсу 41,65 грн за единицу иностранной валюты.

Видео дня

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не изменился и составляет 38,46 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подешевел на 17 копеек и составляет 42,02 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 16 января, подешевел на 10 копеек – до 38,80 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня подешевел также на 10 копеек и составляет 42,65 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня подешевел на 12 копеек – до 38,75 грн/долл. (продать доллар можно за 38,65 грн). Курс евро же в обменниках подешевел на 17 копеек, до 42,53 грн/евро (курс продажи – 42,25 грн/евро).

Вас также могут заинтересовать новости: