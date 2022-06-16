Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня ослаб на 10 копеек – до 35,80 грн/долл.
Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро гривня ослабла на 6 копеек – до 37,60 грн/евро.
Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 35,20 грн за долл., евро – 36,60 грн за евро.
Ограничение курса:
Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.
Официальный курс гривни к доллару зафиксирован Нацбанком на уровне 29,25 грн/долл. с 24 февраля 2022 года.
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