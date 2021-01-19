Виктор Суслов

Политический кризис в США обостряется. Вся президентская избирательная кампания была исключительно напряженной и сопровождалась массовыми протестами, в частности, движением BLM. А закончилась расколом страны.

Согласно опросам в США, значительная часть граждан (примерно 1/3) считают, что на этих выборах были массовые фальсификации, а, соответственно, вновь избранный президент Джозеф Байден нелегитимен. Это вылилось и в выступления сторонников Трампа в Вашингтоне, и в штурм Капитолия, и в импичмент Трампу, который пока что одобрен лишь на уровне Палаты представителей. Это привело и к расколу в рядах истеблишмента США. Плюс обещания республиканцев в ближайшее время опубликовать убойный компромат на верхушку демократов и начать процедуру импичмента Байдена.

США перестали быть образцовой страной в плане правовой системы, демократичности, открытости, справедливости общества

Словом, вновь избранная власть в США и, следовательно, политика этой власти не могут пользоваться полным доверием ни у американского народа, ни в мире в целом.

Почему ослабление доллара неизбежно

Мир, в том числе и Украина, наблюдая за кризисом в Соединенных Штатах, пришел к выводу, что США перестали быть тем «сияющим градом на холме», которым они себя позиционировали долгие годы – США перестали быть образцовой страной в плане правовой системы, демократичности, открытости, справедливости общества. Последние события показали явные ущемления свободы слова, когда еще действующий президент США, по сути, отключен бюрократами и олигархами-собственниками СМИ и соцсетей от публичного информационного пространства. Если подобные вещи делаются по отношению к действующему президенту, значит, страна тяжело больна.

Для мира все это – сигнал о том, что эта страна более не в состоянии выполнять роль лидера свободного мира. В стабильность США верить нельзя, как и в то, что они будут оставаться мировым лидером.

США стоят на грани потери своего лидерства в мировой экономике

Между тем, все современные денежные системы и стабильность национальных валют основаны на доверии к власти и ее политике – об этом написано во всех западных учебниках по экономике. И доллар ранее занимал доминирующие позиции в мировой валютной системе не только потому, что он опирался на сильнейшую в мире экономику США, но и потому что мир верил в американскую демократию, стабильность государственной власти США и в то, что политика США в мире будет разумной. Сейчас эта вера подорвана, а недоверие распространится и на доллар тоже.

Однако есть и целый ряд чисто экономических факторов, которые говорят о том, что США стоят на грани потери своего лидерства в мировой экономике. В первую очередь об этом говорят данные развития промышленного производства – первой промышленной страной мира уже стал Китай. США, напротив, пережили период деиндустриализации и в сфере материального производства стали значительно слабее Китая.

Пока еще высокие показатели ВВП США базируются в основном на большом объеме сферы услуг, доходах от реализации прав на интеллектуальную собственность, которая опирается на большую систему достижений прошлого в виде патентов и других прав на открытия, изобретения и технические разработки, компьютерные программные продукты, а также на гигантские обороты финансового сектора, в том числе и тех операций, которые связаны с «фиктивным капиталом» – оборотами рынка ценных бумаг, деривативов и других финансовых инструментов.

Надо учитывать и тот факт, что доминирующее положение доллара США в мировой валютной системе, выполнение долларом функций мировых денег и средства сбережения в виде валютных резервов всего мира, дает США уникальную возможность в значительной мере финансировать свои огромные государственные расходы простой эмиссией доллара.

То есть собственной мощной базы под американской экономикой – нет.

Доллар едва ли можно считать лучшим выбором для того, чтобы использовать его как средство сбережения, накопления и даже как средство расчетов

Кстати, особенностью экономической политики Трампа было то, что он провозгласил и пытался добиться восстановления американской экономики, основанной на современном промышленном производстве, а поэтому выступал под флагом протекционизма.

Сегодня мир, анализируя ситуацию в США, неизбежно приходит к выводу о том, что дальше рискованно держать огромные средства в активах Соединенных Штатов и размещать их в американской валюте, потому что нет уверенности в сохранности этих средств, потому что нет уверенности в стабильности американской политики. Участие США в торговых войнах с Евросоюзом и Китаем показывает, что во многом Штаты стали страной с трудно предсказуемой политикой.

Поэтому доллар едва ли можно считать лучшим выбором для того, чтобы использовать его как средство сбережения, накопления и даже как средство расчетов.

За годы после окончания Второй мировой войны США и доллар заняли ведущие позиции в мировой экономике. Потому просто так, «по-английски», не прощаясь, доллар уйти не сможет – слишком многое на него завязано. Поэтому, скорее всего, процесс ухода доллара будет постепенным, он будет медленно девальвировать, сфера его применения в мире будет сокращаться, долларовые цены в США и повсеместно будут расти, в торговых контрактах все чаще будут использоваться другие валюты расчетов.

Вместе с началом процесса постепенной утраты доминирующей роли США в мире, началась и эпоха заката доллара

А мы уже видим ослабление доллара вследствие дополнительной денежной эмиссии, которую проводит правительство Соединенных Штатов в целях стимулирования собственной экономики в условиях пандемии коронавируса. Доллар падает относительно евро, швейцарского франка и многих других валют.

Мы видим ослабление доллара и в росте цены золота. Вспомним, что в январе 2001 года цена одной тройской унции золота составляла 270 долларов, а сейчас, через 20 лет, в январе 2021 года, эта цена достигла 1834 долларов, т.е. выросла в 6,8 раза.

Не случайно в последние годы многие страны начали снижать суммы долларов в составе своих золотовалютных резервов и увеличивать объемы золота. Особенно тут преуспели Россия и Китай, но в том же направлении действовали и Германия, Италия, Франция, Индия и многие другие страны.

Очевидно, что вместе с началом процесса постепенной утраты доминирующей роли США в мире, началась и эпоха заката доллара. Перманентный мировой валютный кризис, таким образом, уже начался. Главной проблемой, которую в ходе попытки разрешения этого кризиса нужно решить США для укрепления доллара, является вопрос о том, как сократить многотриллионные обязательства США, выраженные в долларе, и находящиеся по всему миру как в виде массы наличных долларов (около 1 триллиона), так и в безналичной форме на счетах в банках и в огромных суммах разного рода долговых обязательств и финансовых инструментах.

Смогут ли криптовалюты заменить доллар

В формирующемся многополярном мире трудно ожидать, что какая-либо из национальных валют сможет вновь занять место мировых денег, если доллар утратит свою роль.

За криптовалютами на самом деле могут стоять отдельные государства или их спецслужбы

Вероятнее всего, что мир будет двигаться к созданию какого-то международного средства расчетов, международной, а не национальной валюты, эмиссия и обращение которой будет регулироваться глобальным международным центробанком, созданным под эгидой ООН.

В качестве прообраза новой мировой валюты будущего, не связанной с конкретными государствами, многие эксперты рассматривают криптовалюты, в первую очередь, биткойн.

Эксперименты последних лет с криптовалютами и нарастающие объемы их оборота отнюдь не являются случайными. За криптовалютами на самом деле могут стоять отдельные государства или их спецслужбы. В этой связи очень настораживает тот факт, что оборот биткойна, как и других криптовалют, находится вне внимания государственных и международных органов, ответственных за финансовый мониторинг и ведущих борьбу с отмыванием денег. Для биткойна финансовый мониторинг попросту не существует. Создается впечатление, что умышленно открыты двери ловушки, в которую потоком пошли деньги наркомафии, всей мировой коррупции и экономической преступности, теневой экономики, вообще любые деньги и расчеты, которые «любят тишину», неуплату налогов и не любят контроль.

Возможно, что мир находится накануне величайшей денежной реформы в своей истории

Кроме того, в схеме эмиссии биткойна умышленно заложены предпосылки для постоянного роста его курса относительно доллара: жесткие пределы эмиссии биткойна, независимо от роста мировой экономики, и возрастающие издержки «майнинга» биткойна, когда каждый новый эмитируемый биткойн обходится все дороже. При этом рост спроса на биткойн все время вызывает рост его курса. Это делает биткойн крайне интересным для валютных спекуляций, рост которых мы наблюдаем в последнее время. Спекулятивные операции тоже увеличивают объемы конвертации долларов в биткойны.

Возможно, что мир находится накануне величайшей денежной реформы в своей истории. Эта реформа должна будет списать значительную часть долларовых обязательств США.

США могут объявить об отказе в приеме наличных долларов действующего на сегодня дизайна и выпуске банкнот нового дизайна

Начнет денежную реформу какой-нибудь «специальный агент ФБР США», возможно, работавший под псевдонимом «СатосиНакамото» (по данным интернет-источников, это автор и разработчик всей системы биткойна, которого, однако, никто никогда не видел и не знает). Реформа начнется нажатием клавиши «Delete» на компьютере, которое обнулит все счета в биткойнах, остановит работу системы компьютерных расчетов и захлопнет биткойновую ловушку.

Одновременно США могут объявить об отказе в приеме наличных долларов действующего на сегодня дизайна и выпуске банкнот нового дизайна. Обмен наличных денег на наличные, однако, проводится не будет. Владельцам наличных предложат разместить наличность на долларовых счетах в банках. И вот здесь начнет работать уже созданная жесткая система финансового мониторинга, когда нужно будет показать легальные источники получения всех наличных валютных накоплений, доказать факт уплаты налогов с этих доходов и т.п. При этих условиях подавляющая часть наличных легализована не будет, и на их сумму также уменьшатся долларовые обязательства США. Все эти меры экономического характера позволят стабилизировать доллар или даже укрепить его еще на какое-то время, на годы, возможно, десятилетия. Однако не позволят восстановить доминирующие позиции США в мире. При этом политическая элита США от власти над миром, конечно же, не откажется.

И тогда останется то, что со времен средневековья называли «последним доводом королей» – война.

Виктор Суслов, заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины

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