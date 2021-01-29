На фоне резкого подорожания криптовалюты трейдеры, игравшие на ее понижение, потеряли более 50 миллионов долларов.

Криптовалюта Dogecoin (DOGE) 28 января установила новый исторический максимум стоимости.

Читайте такжеЭксперт назвал самую выгодную валюту для сбереженийОб этом сообщает РБК.

"Цена актива поднималась до 0,028 доллара на Binance и других биржах, на максимуме показывая суточный рост на 260%. Затем курс токена снизился и на 18:45 по Москве составляет 0,020 доллара. Новый рекорд также зафиксировал сервис coinmarketcap.com - 0,026 доллара", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на фоне роста цены DOGE произошла массовая ликвидация коротких позиций трейдеров. Те из них, которые играли на понижение курса криптовалюты, за последние сутки потеряли более 50 миллионов долларов, согласно данным сервиса bybt.com.

После стремительного роста DOGE популярная в США площадка для трейдинга Robinhood приостановила торги активом.

Курс DOGE начал расти сегодня утром после того, как о монете написал пользователь Twitter WSB Chairman (380 тысяч подписчиков). Он спросил у подписчиков, держат ли они биткоин. Затем WSB Chairman отметил, что подписчики чаще всего говорят о токене Dogecoin, за чем последовал рост его котировок.

Что этому предшествовало

Курс самой известной криптовалюты - биткоина, резко вырос в конце 2017 года: в октябре он превысил 5 тысяч долларов, в ноябре - 10 тысяч долларов, а в середине декабря почти достиг 20 тысяч долларов. После этого криптовалюта начала дешеветь.

11 мая 2020 года биткойн пережил третий "халвинг": размер вознаграждения за добавление нового блока в блокчейн снизился вдвое - до 6,25 BTC.

В Украине с апреля 2020 года действует закон о финмониторинге. Помимо прочего, он ввел проверку операций с криптовалютами на сумму более 30 тысяч гривень, а также блокировку криптокошельков и конфискацию криптовалюты за нарушения.

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Автор: УНИАН