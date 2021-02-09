Причиной такого быстрого подорожания криптовалюты стало инвестирование компанией Tesla 1,5 миллиарда долларов в биткоины.

Цена самой популярной криптовалюты – биткоина – обновила исторический максимум, превысив 48 тысяч долларов.

Читайте такжеНовый максимум: любимая криптовалюта Илона Маска подорожала на 250%Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

Своего пика стоимость одной монеты достигла в 8:59 утра во вторник, 9 февраля, и составила 48 042 доллара.

При этом в целом за сутки криптовалюта подорожала более чем на 22%.

Причиной такого быстрого подорожания криптовалюты стало инвестирование компанией Tesla 1,5 миллиарда долларов в биткоины и заявление о планах скоро начать принимать их как плату за свои продукты.

Как менялся курс биткоина

В феврале 2020 года на фоне падения мировых фондовых рынков биткоин уверенно рос. 9 февраля цена криптовалюты пересекла отметку в $10 тысяч впервые с октября 2019-го.

Цена криптовалюты 13 марта 2020 года упала на 32% до $3915, что было самым низким показателем с марта 2019 года.

11 мая 2020 года состоялся "халвинг" биткоина (BTC). Основная задача этого механизма, заложенного в протокол работы сети блокчейна более десяти лет назад - контролировать эмиссию криптовалюты и сдерживать ее инфляцию.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average, Nasdaq и S&P 500 обвалились на 9,5 процента по итогам торгов 12 марта. Это стало рекордным падением с 19 октября 1987 года, известного как "черный понедельник".

По состоянию на 28 июля 2020 года в начала карантина биткоин подорожал в три раза.

По состоянию на 21 октября 2020 года курс биткоина, который обвалился в начале сентября, достиг 12,291 доллар за монету.

22 октября 2020 года стоимость биткоина поднялась до годового максимума.

4 ноября 2020 года, в день президентских выборов в США курс биткоина поднялся выше $14 тысяч.

18 ноября 2020 года стоимость биткоина впервые с декабря 2017 года превысила $18 тысяч.

16 декабря биткоин установил сразу три рекорда.

30 декабря 2020 года курс биткоина поднялся до $29 тысяч.

По состоянию на 8 января 2021 года стоимость биткоина превысила $40 тысяч.

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Автор: УНИАН