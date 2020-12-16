Сегодня стоимость биткоина достигла исторического максимума, превысив 20 570 долларов за "монету".

Курс биткоина превысил 20 тысяч долларов и обновил исторической рекорд стоимости.

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Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой данные портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену криптовалют более чем по 20 биржам.

"По состоянию на 17:26 стоимость биткоина достигла исторического максимума в 20 570,02 доллара после того, как она выросла за сутки на 6,6%", - говорится в сообщении.

Что этому предшествовало

Биткоин начал быстро расти осенью 2020 года.

В середине ноября его цена впервые с декабря 2017 года поднялась выше 18 тысяч долларов, до 18,328 тысячи долларов.

1 декабря курс криптовалюты достиг исторического максимума в 20 тысяч долларов.

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Автор: УНИАН