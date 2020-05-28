Кабмин нашел способ "разогреть" экономику Украины

Об этом премьер сообщил на встрече с послами стран Большой семерки.

Кабинет министров намерен в этом году увеличить финансирование и заказы в оборонно-промышленном комплексе и на промышленных предприятиях с большой долей государственной собственности, чтобы "разогреть" отечественную экономику.

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Как передает Правительственный портал, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече с послами стран Большой семерки (США, Италии, Японии, Германии, Франции, Великобритании, Канады).

"Мы намерены увеличить финансирование и заказы в промышленной сфере, оборонной сфере уже в этом году для того, чтобы сохранить рабочие места, а также дать возможность работать сопутствующим бизнесам. Это одна из частей нашего большого плана выхода из экономического кризиса", - цитирует Шмыгаля его пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров на своем заседании в среду, 27 мая, утвердил правительственную программу восстановления отечественной экономики.

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