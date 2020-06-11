Шмыгаль ожидает роста экономики Украины уже с третьего квартала

Премьер отметил, что ситуация остается сложной, но правительство не видит каких-то критических угроз, которые могли бы привести к глобальной катастрофе в экономике страны.

Правительство ожидает возобновления роста экономики страны с третьего квартала этого года.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции, посвященной 100 дням работы нового правительства.

"Начиная с третьего квартала, мы ожидаем рост экономики Украины. Природно, что второй квартал провален из-за карантина и коронакризиса", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что ситуация остается сложной, но правительство не видит каких-то критических угроз, которые могли бы привести к глобальной катастрофе в экономике страны.

"Правительства многих стран не делают прогнозов дальше, чем на 100 дней, но мы достаточно уверенно, не говорю оптимистично, уверенно смотрим в реализацию мер экономических, бюджетных в этом году. Мы не видим критических угроз, которые возникли бы в августе, сентябре или октябре. Экономика стабильная, ситуация сложная, но каких-то неожиданностей, которые обвалят и приведут к глобальной катастрофе, сегодня нет", - подчеркнул премьер.

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