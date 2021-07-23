Криминализация контрабанды: сидеть нельзя помиловать

Верховная Рада одобрила в первом чтении президентский законопроект о возвращении криминальной ответственности за контрабанду, которая, по словам президента Владимира Зеленского, ежегодно наносит бюджету ущерб в 300 миллиардов долларов. Однако, несмотря на важность ликвидации контрабандных потоков, ряд экспертов сомневаются, не станет ли одобренный законопроект лишь имитацией бурной деятельности с мало заметным экономическим эффектом.

В этом году представители власти серьезно обеспокоились вопросом контрабанды и активно начали предпринимать шаги по ее ликвидации.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, проблема контрабанды в Украине достигла критических масштабов, и ежегодный ущерб украинскому бюджету из-за незаконной перевозки товаров через границу составляет около 300 миллиардов гривень. Основной интерес для контрабандистов представляет подакцизная группа товаров: алкоголь, табак, топливо.

"Это (контрабанда – УНИАН) – экономический терроризм против Украины. Убытки из-за контрабанды достигают 300 миллиардов гривень, которые недополучил государственный бюджет Украины, из них более 100 миллиардов – вследствие неэффективной работы таможни", - отметил президент.

Для того, чтобы сократить контрабандные потоки через украинскую границу, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) сначала ввел санкции против десяти главных украинских контрабандистов, а затем этот список пополнили еще двенадцать лиц. Также Совет отстранил от занимаемых должностей 39 сотрудников Государственной таможенной службы, которые подозреваются в активном участии в контрабандных схемах.

Позже гарант подал в Верховную раду как неотложный законопроект о возвращении уголовной ответственности за товарную контрабанду. Депутаты поддержали данный документ в первом чтении. Теперь он перешел в парламентский комитет на подготовку ко второму чтению, в процессе которого депутаты смогут подать свои правки.

Цель бороться с нарушителями, защищать потребителей и наполнять бюджет путем криминализации товарной контрабанды выглядит благородно.

Однако многие представители бизнеса и экспертного сообщества, в целом, поддерживая инициативу вернуть криминальную ответственность за контрабанду, отмененную еще в 2011 году, с опаской относятся именно к принятому в первом чтении документу, считая, что в текущей редакции законопроект, к сожалению, не поможет достичь задекларированных целей.

Черные миллиарды

Украина уже не один десяток лет на бумаге декларирует борьбу с контрабандными потоками, однако, согласно оценкам независимых аналитиков, она все равно остается значительной. К примеру, по данным экспертов Украинского института будущего, объемы контрабанды в Украине оцениваются примерно в 12 миллиардов долларов ежегодно.

В эксклюзивном комментарии УНИАН бывший сотрудник пограничной службы и офицер запаса, который представился именем Отто, рассказал, что самые популярные товары, которые перевозят в виде контрабанды – это сигареты и алкоголь, наркотики, в том числе синтетические, а также брендовые вещи и дорогая техника.

"Участники контрабандных схем уходят от налогообложения дважды - сначала на таможне, а затем в розничной торговле. Продавцы нелегально завозят товары в Украину и не оплачивают за него ни пошлины, ни налога на добавленную стоимость", - отметил он.

Например, вместо телефонов в таможенные декларации заносят копеечные швабры или карандаши. Иногда мошенники используют почтовые посылки или пиджаки и завозят их в незначительном количестве - по одной или две единицы - якобы для домашнего использования, а затем эти дорогостоящие "черные" товары сомнительного качества продаются в отечественных супермаркетах под видом "белых".

По словам председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева, контрабанда товаров, включая подакцизную продукцию, достигла таких масштабов, что уже угрожает национальной безопасности государства.

"Мы уже полтора года пытаемся по-разному решить проблему контрабанды, однако гордиться до сих пор нечем. Именно поэтому этот вопрос вышел на высший государственный уровень", - отметил он.

Бурная деятельность

Ежедневно контрабандисты провозят через украинскую границу нелегальных товаров на сотни миллионов гривень.

Иногда правоохранителям удается точечно предотвратить деяния преступных группировок. К примеру, в этом году удалось задержать четырех граждан Турции, которые ввезли в Украину более 1 тонны героина стоимостью около 2,3 миллиардов гривень. В Ривненской области Служба безопасности Украины предотвратила контрабанду 650 килограмов янтаря почти на 5 миллионов гривень.

Одним из самых громких случаев сигаретной контрабанды в прошлом году стала попытка ввоза 16 тонн сигарет через Одесский порт на сумму около 20 миллионов гривень.

Порой под раздачу могут попасть и нечистые на руку чиновники. Недавно в рамках разоблачения контрабандной схемы правоохранители изъяли в автомобиле чиновника Волынской таможни более 700 тысяч долларов. Средства были распределены на определенные суммы с пометкой, для кого они предназначены. По этому факту было начато уголовное производство. Однако понесет ли этот чиновник реальное наказание – вопрос открытый.

К сожалению, из-за того, что отечественная система таможенных органов прогнила изнутри, и точечные реформы, сопровождаемые имитацией бурной деятельности правоохранителей, не способны в корне исправить сложившуюся ситуацию, преступникам без труда удается реализовать большинство контрабандных схем, а приведенные примеры "борьбы" с контрабандистами и чиновниками, их покрывающими, при общем масштабе проблемы выглядят, как капля в море.

Большой штраф и реальный срок

Президентский законопроект о криминализации контрабанды, принятый в первом чтении, предлагает ввести уголовную ответственность за любые проявления товарной контрабанды и предусмотреть за них более серьезную ответственность. Также проект закона предлагает ввести уголовную ответственность за недостоверное декларирование товаров.

В случае подакцизной контрабанды товаров на сумму от 56,75 тысяч гривень до 454 тысяч гривень документом предлагается установить штраф в размере 340-680 тысяч гривень или лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

При этом, если подакцизную контрабанду в этих же объемах совершает ранее судимое лицо, группа лиц по предварительному сговору или чиновник с использованием служебного положения, штраф возрастает до 1,27-2,04 миллионов гривень, а срок лишения свободы - до 6-11 лет с конфискацией имущества.

Такое же наказание предлагается и для контрабанды подакцизных товаров в крупных размерах, которыми определяются товары на сумму дороже 454 тысяч гривень.

Перечисленные преступления будут подследственными Бюро экономической безопасности. Пока новый орган не заработал в штатном режиме, эта функция будет возложена на органы Государственной фискальной службы.

По словам главы ГФС Вадима Мельника, криминализация контрабанды поможет снизить объемы теневых рынков.

“Те, кто незаконно производит ввоз, вывоз подакцизной продукции — относительно таких людей можно будет возбуждать уголовные дела. И это может быть сдерживающим фактором: быть пойманным, потерять товар и сесть”, - заявил Мельник.

Страхи бизнеса

Несмотря на правильные посылы в президентском законопроекте, направленные на борьбу с контрабандой и увеличение бюджетных поступлений, представители бизнеса имеют к предложенной редакции законопроекта несколько замечаний.

В Европейской Бизнес Ассоциации отметили, что поддерживают установление уголовной ответственности за контрабанду подакцизных товаров, однако, по мнению компаний-членов ассоциации, указанный законопроект предлагает установить слишком низкие пороги для привлечения к уголовной ответственности.

В ЕБА также обратили внимание, что, помимо этого, законопроект предлагает ввести норму о недостоверном декларировании. Таким образом, технические ошибки (например, ошибка при внесении некоторых ведомостей в отдельные графы таможенной декларации) может стать основанием для привлечения человека к уголовной ответственности.

В ассоциации вызывает опасения и то, что законопроект предлагает также возложить контроль на еще не созданный орган - Бюро экономической безопасности, а пока его не создадут - на налоговую милицию, которая остается недореформированной и имеет негативную историю.

"Как убежден бизнес, несовершенные нормы проекта закона в применении налоговой милиции могут привести к грубым злоупотреблениям и еще большему давлению на бизнес", – указали в ЕБА.

По словам руководителя адвокатского объединения "PwC Legal в Украине" Дмитрия Трута, криминализация товарной контрабанды, предлагаемая президентским законопроектом, может повысить давление на легальных импортеров со стороны правоохранительных органов.

"Мне приходилось защищать интересы добросовестных международных импортеров по административным делам, когда грузы были под угрозой конфискации только потому, что в документации содержались технические неточности, которые никоим образом не влияли на налоговые и таможенные платежи, или же предложена таможенниками калькуляция стоимости не содержала никаких обоснований. Если такие дела перенести в уголовную плоскость, то от законодательных изменений выигрывают только адвокаты, но отнюдь не экономика Украины", – пояснил адвокат.

Сбалансированный подход

Эксперты отмечают, что в Украине невозможно побороть всю контрабанду с помощью одного универсального решения, а постоянные попытки найти такой единый механизм и являются ключевой причиной низкой эффективности.

"Говорить об универсальных механизмах борьбы с нарушениями таможенного законодательства в процессе ввоза товара в страну или экспорта из Украины не приходится. В этом и есть первая и ключевая проблема, а именно попытка за один раз решить все проблемы с помощью одного универсального алгоритма", – прокомментировал законодательную инициативу парламентариев эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич.

Ряд экспертов сходятся во мнении, что одобренный депутатами законопроект необходимо доработать ко второму чтению, чтобы он действительно мог помочь наказать преступников и уменьшить контрабандные потоки через Украину и, в тоже время, не навредил работе честного бизнеса.

Для этого они хотят, чтобы законодатели совместно с бизнес-ассоциациями, представителями честного бизнеса и экспертами вошли в открытый диалог и совместно обсудили возможные правки.

Также необходимо наконец-то провести реальную судебную реформу и реформу правоохранительных органов. Именно отсутствие верховенства права около 70 процентов предпринимателей называют препятствием номер один для ведения бизнеса.

Украинцы должны быть уверены, что государство и закон действительно защищают честный бизнес и наказывают нарушителей, а не наоборот.

Богдан Слуцкий

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