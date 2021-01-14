В 2020 году на фоне пандемии экономика Германии сократилась на 5%.
Об этом сообщает AP.
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Как пишет издание, только строительный сектор продемонстрировал подъем, в то время как промышленность и сфера услуг зафиксировали глубокие спады.
Сельское хозяйство, финансовые услуги, недвижимость и информация и коммуникации претерпели падение производства.
Промышленность сократилась на 9,7%, тогда как сфера услуг, включая культурные и спортивные события, которые в значительной степени были отменены, снизилась на 11,3%.
В четвертом квартале рост был застойным, однако поскольку в декабре, когда был введен последний раунд локдауна, было доступно очень мало данных, агентство не делало официальных оценок. Показатель четвертого квартала должен быть объявлен 29 января.
Предыдущее падение экономики Германии
В 2009 году экономика Германии сократилась на 5,7%.
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