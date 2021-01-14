Промышленность сократилась на 9,7%, тогда как сфера услуг, включая культурные и спортивные события, которые в значительной степени были отменены, снизилась на 11,3%.

В 2020 году на фоне пандемии экономика Германии сократилась на 5%.

Об этом сообщает AP.

Читайте такжеЭксперт спрогнозировал падение украинской экономики по итогам года

Как пишет издание, только строительный сектор продемонстрировал подъем, в то время как промышленность и сфера услуг зафиксировали глубокие спады.

Сельское хозяйство, финансовые услуги, недвижимость и информация и коммуникации претерпели падение производства.

Промышленность сократилась на 9,7%, тогда как сфера услуг, включая культурные и спортивные события, которые в значительной степени были отменены, снизилась на 11,3%.

В четвертом квартале рост был застойным, однако поскольку в декабре, когда был введен последний раунд локдауна, было доступно очень мало данных, агентство не делало официальных оценок. Показатель четвертого квартала должен быть объявлен 29 января.

Предыдущее падение экономики Германии

В 2009 году экономика Германии сократилась на 5,7%.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН