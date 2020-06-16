Австрия выделит дополнительные 12 миллиардов евро на спасение экономики

Эти средства планируется направить не только на поддержку предприятий, которые терпят убытки, но также на инвестиции в сфере защиты климата.

Правительство Австрии выделяет дополнительные 12 млрд евро на спасение экономики от последствий пандемии COVID-19.

Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, сообщает Deutsche Welle.

Эти средства планируется направить не только на поддержку предприятий, которые терпят убытки, но также на инвестиции в сфере защиты климата. Последние предполагается выделить 3,7 млрд евро.

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Объем первого пакета финансовой помощи экономике Австрии составил 38 млрд евро.

Как сообщал УНИАН, в конце мая Еврокомиссия представила план по восстановлению ЕС от последствий пандемии COVID-19 объемом 750 млрд евро. Это в полтора раза больше инициативы Германии и Франции, которые предложили направить 500 млрд евро на восстановление ЕС.

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