Коронавирус почти "победили", время взяться за бездорожье

Дмитрий Шварц

Украина почти четыре месяца живет в условиях карантина, который стал испытанием на прочность для страны и населения. Чтобы окончательно не добить отечественную экономику правительство постепенно снимает ряд ограничений, что не могло не сказаться на количестве заболевших коронавирусом.

Прошлая неделя ознаменовалась обновлением антирекордов по регистрации новых случаев COVID-19. После этого в Кабмине вновь заговорили о возможном ужесточении карантина, а президент Владимир Зеленский призвал сограждан готовиться ко второй волне заболевания.

Все тенденции говорят о том, что борьба с пандемией останется главным приоритетом для власти в ближайшие месяцы. Понимают ли это наши чиновники?

На прошедшем в среду заседании Кабинет министров направил дополнительно 35 млрд гривень на строительство дорог, причем сделал это за счет специального фонда по борьбе с коронавирусом.

К слову, общий объем этого фонда составляет 64,7 млрд гривень, а создан он был в апреле в рамках тотального пересмотра государственного бюджета, который явно не соответствовал новым кризисным реалиям.

Дефицит госбюджета по-прежнему составляет порядка трех сотен миллиардов

И вот более половины этого фонда 1 июля направляют на дорожное строительство, на которое и без того запланировано в этом году выделить из казны около 100 млрд гривень, что является рекордным показателем за последние годы.

Казалось бы, логика событий говорит о том, что эти деньги явно не будут лишними для государства уже в ближайшей перспективе. Более того, только за прошедшую неделю правительство направило 340 млн гривень на выплату долгов по зарплатам перед шахтерами, а также 700 млн гривень на ликвидацию последствий наводнения в Западной Украине. При этом сам премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о готовности увеличить размер помощи пострадавшим от непогоды.

Украина прожила всего половину сложного во всех смыслах 2020 года. Ни одна из ключевых проблем общества и страны полностью не закрыта, а дефицит госбюджета по-прежнему составляет порядка трех сотен миллиардов.

И вот, когда каждая копейка должна быть на счету, правительство решает и дальше «разогревать» экономику после карантина именно таким сомнительным способом.

Примечательно, что на том же заседании Кабмин утвердил законопроект, по которому в Кодексе об админправонарушениях прописывается ответственность за неношение масок во время карантина в общественных местах и транспорте. Причем штрафовать планируют как непосредственных нарушителей, так и бизнес, которых допустил их на «свою территорию».

Независимость НБУ является краеугольным камнем тех условий, под которые Украина получала первый транш по новой программе сотрудничества с МВФ

Стоит ли говорить, какой это сигнал дает обществу?

С одной стороны, признается, что угроза коронавируса остается все еще очень высокой. С другой, деньги на борьбу с пандемией и ее последствиями министры перебрасывают на совсем другое направление.

И все это происходит на фоне отставки главы Национального банка Якова Смолия в связи с «систематическим политическим давлением».

Ни для кого не секрет, что независимость НБУ является краеугольным камнем тех условий, под которые Украина получала первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом в размере 2,1 млрд долларов и целый ряд привязанных к ней кредитов от других кредиторов.

Без этих денег вряд ли бы страна имела передышку до осени, чтобы хоть как-то наладить положение дел в экономике.

Поэтому в этих условиях эксперты рекомендуют Украине «пристегнуть ремни», чтобы в ближайшее время не допустить существенного падения курса гривны и увеличения темпов инфляции.

Учитывая странную логику руководства страны, вполне возможно, что оно решило залатать бреши в бюджете за счет последних сбережений обычных украинцев, роста поступлений от Нацбанка, государственных компаний и более «дешевого» экспорта.

Пока не понятно, как будет Кабмин разбираться с нарастающим комом экономических и социальных проблем. Но можно сказать одно: ничто в этом мире не вечно под Луной – ни коронавирус, ни правящие страной политики. Вечны только глупость и жадность чиновников, дефицит государственного бюджета и украинские дороги, вернее – их ремонт.

Дмитрий Шварц

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