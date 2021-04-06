Пандемия коронавируса, по прогнозам МВФ, может еще больше усилить разрыв между бедными и развитыми государствами.

Международный валютный фонд окажет помощь особо бедным странам за счет Трастового фонда для ограничения и преодоления последствий катастроф.

Всего помощь получат 28 стран, среди которых Афганистан, Йемен, Эфиопия, Того, Нигер и Буркина-Фасо. Как сообщили в МВФ, они получат как финансирование, так и списание части долгов, сообщает DW.

После начала пандемии МВФ решил освободить от уплаты по долгам в течение шести месяцев 25 беднейших стран мира. В октябре 2020 года также был выделен еще один транш помощи. Фонд не исключил возможности оказания дальнейшей помощи бедным странам еще в этом году, но пока окончательное решение не принято.

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За счет этой помощи бедные страны должны бороться с пандемией, которая, по прогнозам МВФ, может еще больше усилить разрыв между ними и развитыми государствами. Такие европейские и азиатские страны, как Япония, Китай, Сингапур, Германия, Франция, Нидерланды, Швейцария и Норвегия, пообещали предоставить в Трастовый фонд 774 миллиона долларов.

Директор МВФ Кристалина Георгиева заявила, что ЕС в целом должен сделать взнос в размере 183 миллиона евро. Она призвала другие государства последовать этому примеру.

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Автор: Александр Топчий