Евросоюз выделил Украине более 190 миллионов евро

Средства выделены для поддержки системы здравоохранения Украины, малых и средних предприятий, малых ферм, гражданского общества и пострадавших от конфликта регионов востока и юга.

Европейский Союз выделил Украине более 190 млн евро для удовлетворения неотложных потребностей в связи с пандемией коронавируса.

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Об этом говорится в сообщении Представительства ЕС в Украине в микроблоге Twitter.

"В ответ на вспышку COVID-9 ЕС выделил 190 млн евро для системы здравоохранения Украины, малых и средних предприятий, малых ферм, гражданского общества и пострадавших от конфликта регионов востока и юга, чтобы преодолеть COVID19", - говорится в сообщении.

В частности, это финансирование осуществляется в рамках действующих программ на неотложные и среднесрочные потребности.

Из этих средств 22 млн евро направляются на поддержку здравоохранения (сотрудничество с Всемирной организацией здравоохранения для поставки медицинского оборудования, масок, тестов, очков, защитных костюмов, халатов и другого оснащения, обучение работников больниц и лабораторий), а также на поддержку инициативы ЕС в поддержку медицинской безопасности (сотрудничество с Европейским центром профилактики и контроля заболеваний для оценки, обучения и усовершенствования систем здравоохранения и эпидемиологического контроля).

Кроме того, 96 млн евро направляются: на поддержку малых и средних предприятий и малых ферм; еще 22 млн евро - на поддержку гражданского общества; 30 млн - на поддержку востока и юга Украины; до 2 млн евро будет составлять гуманитарная помощь.

Как сообщал УНИАН, в апреле Еврокомиссия предложила предоставить Украине 1,2 млрд евро поддержки во время пандемии COVID-19.

Послы стран-членов Европейского Союза 5 мая на своем заседании одобрили предложение Еврокомиссии выделить 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине.