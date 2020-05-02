Степанов разберется с председателями ОГА по задержке зарплат медикам, лечащих больных COVID-19

Министерство здравоохранения уже направило соответствующие запросы к руководителям областных государственных администраций для решения этого вопроса.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обещает разобраться с органами местной власти по вопросу задержек с выплатой зарплат медикам, которые лечат больных с COVID-19.

Об этом он сообщил на онлайн-брифинге.

"Сейчас к нам поступает большое количество жалоб и обращений, касающихся недовыплаты средств медицинским работникам, именно тем работникам, которые работают с больными COVID-19, и, прежде всего, речь идет о выплате заработной платы за март", - сообщил Степанов.

Читайте такжеПочем доллар после долгих выходных: свежие курсы валют

По его словам, соответствующие жалобы поступают как от работников службы экстренной помощи, так и от работников медицинских учреждений, принимающих и лечащих пациентов с коронавирусной болезнью.

"Все средства, без исключения, которые были обещаны в размере 300% заработной платы, были перечислены в города. Мы сейчас получаем сообщение, что эти выплаты не были осуществлены или выплачены не в полном объеме по вине или местных органов, или главных больниц ... это недопустимые вещи. Я подчеркиваю, что все без исключения выплаты должны осуществляться в полном объеме. Мною уже направлены письма к председателям областных государственных администраций, чтобы они отчитались в разрезе каждого медицинского учреждения, какие суммы и как они были выплачены медицинским работникам, задействованным в борьбе с COVID-19", - отметил министр здравоохранения.

Он также призвал медиков, которые своевременно не получили зарплаты, сообщать о таких случаях на горячую линию Минздрава.

"Все, что нами было обещано, - было выполнено. Я думаю, что нам удастся закрыть в ближайшее время этот вопрос", - добавил Степанов.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля Кабинет министров утвердил решение о доплатах медикам, которые лечат больных COVID-19, в размере до 300% заработной платы.

По состоянию на утро 2 мая в Украине зарегистрировано 11 тыс. 411 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 279 летальных, 1 тыс. 498 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 550 новых случаев.