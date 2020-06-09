В Минфине заявили о сдвигах в борьбе с контрабандой на таможне

Министр финансов дал ряд поручений руководителю таможенной службы, среди которых - стопроцентное выполнение плана таможенных поступлений в госбюджет и разработка механизма ротации таможенников на таможенных постах по рандомному принципу.

План мероприятий по ликвидации контрабанды и теневых схем в системе таможенных органов показывает свою эффективность.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины со ссылкой на заместителя министра финансов Юрия Драганчука, который присутствовал на заседании коллегии Государственной таможенной службы Украины при участии министра финансов Сергея Марченко и исполняющего обязанности главы таможенной службы Игоря Муратова.

"Сдвиги в направлении борьбы с контрабандой и теневыми схемами на таможне уже есть. План мероприятий по ликвидации таких явлений в системе таможенных органов постепенно воплощается в жизнь и показывает свою эффективность. Безусловно, в корне изменить систему невозможно за один-два месяца. Однако мы будем придерживаться этого курса до тех пор, пока полностью не очистим таможню от коррупции и контрабанды", - цитирует пресс-служба Драганчука.

Согласно сообщению, по результатам работы в мае таможни перечислили в бюджет 27 млрд грн, выполнив 85,2% плана.

При этом отмечается, что лучшие индикативные показатели выполнения плана продемонстрировали Буковинская таможня с показателем 107%, далее следует Черноморская - 101%, Полесская - 91%, Галицкая - 89%, Азовская - 87%.

Также на коллегии были представлены два новых заместителя председателя таможенной службы - Андрей Павловский и Владислав Суворов.

Также сообщается, что по результатам заседания коллегии министр финансов дал ряд поручений руководителю таможенной службы, среди которых - стопроцентное выполнение плана поступлений таможенных платежей в госбюджет и разработка механизма ротации таможенников на таможенных постах по рандомному принципу.

"Такая практика должна значительно уменьшить влияние человеческого фактора при осуществлении таможенных процедур и, соответственно, ослабить коррупционную составляющую. Минфин и в дальнейшем будет ежедневно проводить мониторинг работы таможенной службы и оперативно реагировать на любые попытки противодействия реформированию таможни", - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, по данным экспертов Украинского института будущего, объемы контрабанды в Украине оцениваются примерно в 12 миллиардов долларов ежегодно, в связи с чем государственная политика должна быть направлена на развитие приграничной торговли и стимулировать выведение контрабандных потоков из тени.

Объемы потенциальной контрабанды с соседними странами в Украине в 2018 году достигли 7,067 миллиарда долларов, что на 35,9% больше соответствующего показателя за 2017 год.

Объемы контрабанды на таможне оцениваются в 50-60 миллиардов гривень в год.

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