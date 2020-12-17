Министр экономики Игорь Петрашко отметил, что сумма выплаты именно 8 тысяч гривень.

В связи с карантином в Украине государство внедрило три программы поддержки бизнеса, одна из которых предусматривает выплату 8 тысяч гривень ФОП и всем наемным работникам, чья деятельность на время ограничений невозможна. Каждый из них гарантированно получает выплату, но для этого они должны подавать отдельные, индивидуальные заявления.

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Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на заявление министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко.

Министр пояснил, что компенсацию получает и ФЛП, и каждый его наемный работник. Заявление через "действие" оформляет не работодатель, а каждый самостоятельно.

"Есть три программы. 8 тысяч гривень - самая массовая программа, которая должна быть применена к миллиону человек. Получает и ФЛП и все наемные работники, которые подпадают под КВЭДы, которые закрыты. Или это ФОП, или это компания другой формы собственности, работники, которые работают на предприятиях, основной вид деятельности, который закрыт по КВЭД, через "Дію" получают 8 тысяч гривень. Не 7 тысяч, не 6 тысяч, не 5 тысяч, а 8 тысяч гривень. Опять же, если ФОТ даже семейный, имеет четыре или пять человек, то все они имеют возможность получить по КВЭД основной деятельности 8 тысяч гривень. Это весьма достойная помощь, с нашей точки зрения, на две недели закрытия, локдауну", - сказал Игорь Петрашко.

Кроме того, Петрашко уточнил, что по другой программе, предприятия, которые имеют работников и они не попали в КВЭДы, что закрыты, но все равно пострадали, получают компенсацию 50% от зарплаты. Но подчеркнул министр, это не ФЛП, и в этой ситуации заявление на выплату должен подавать работодатель.

К примеру, Петрашко назвал ТРЦ, который сдает в аренду помещение, но КВЭД не попал в компенсацию. В частности, торговый центр как компания может податься в Центр занятости и работник получает 50% от зарплаты.

"Там, где КВЭДы не в локдауне, но предприятие пострадало, то должен подать работодатель. Опять же, эта программа не касается ФОПов", - сказал Петрашко.

Справка.

КВЭД - это так называемый классификатор видов экономической деятельности. Он содержит перечень видов деятельности субъектов хозяйствования и индивидуальных кодов. С перечнем основных видов экономической деятельности, работа которых на время карантина запрет, можно ознакомиться по этой ссылке.

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Автор: УНИАН