Оставят "без штанов". Как депутаты предлагают выбивать долги за коммуналку

В Украине хотят ужесточить механизм взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий законопроект подан группой народных депутатов от партии «Слуга народа» и находится на рассмотрении профильного комитета.

Свою инициативу парламентарии аргументирует тем, что миллиардные долги населения за коммуналку «существенно усложняют финансовое состояние предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Они не могут выполнять возложенные на них обязательства, в частности, своевременно рассчитываться за энергоносители, выплачивать заработную плату, платить налоги, сборы и обязательные платежи в бюджеты всех уровней… Кроме того, огромная задолженность украинцев не позволяет им обеспечивать население услугами надлежащего уровня и качества, они не имеют возможности осуществлять мероприятия по модернизации и энергосбережению, инвестиционное развитие».

Депутаты также указывают на то, что судебная практика в отношении должников недееспособна: «обычно суд выносит решение об уплате долга потребителем частями в течение нескольких лет, то есть в рассрочку. И при этом необходимо возместить уплату судебного сбора и расходов исполнительного производства. В то же время, большинство предприятий не имеют финансовой возможности вести претензионно-исковую работу по взысканию данной задолженности за потребленные жилищно-коммунальных услуг».

Опираются нардепы на данные Госстата: задолженность населения за коммуналку по состоянию на 1 мая превысила 63 миллиарда гривен:

за поставку и распределение природного газа - 25,6 млрд;

поставку и распределение электрической энергии - 5,9 млрд;

централизованное отопление и горячее водоснабжение - 20,5 млрд;

водоснабжения и водоотведения - 5,3 млрд;

содержание домов и придомовой территории - 4,9 млрд;

вывоз бытовых отходов - 0,97 млрд.

Причем парламентарии поясняют, что новшества планируется внедрить не только «во благо» якобы терпящих бедствие предприятий теплокоммунэнерго, но и добросовестных потребителей – они из-за должников «не могут рассчитывать на качественные услуги и бесперебойное их предоставление».

Что предлагают парламентарии

Депутаты предлагают внести изменения в ряд законов и обязать должников реструктуризировать долги по соответствующему договору. Предлагается рассрочка сроком до 60 месяцев, в зависимости от суммы долга и уровня доходов граждан на дату реструктуризации. Потребитель имеет право на досрочное погашение задолженности по договору о реструктуризации.

И еще один важный момент - потребителями будут считаться как владельцы, так и арендаторы недвижимости.

Пока должники будут отдавать долги в рассрочку, и эти выплаты, и текущие платежи, по подсчетам парламентариев, не должны превышать 25 процентов доходов, определяемых при начислении субсидий для работающих граждан, и 20 процентов - для пенсионеров и других лиц, получающих любые виды социальной помощи.

При условии заключения договора о реструктуризации, должник сохранит свое право на получение субсидии и других льгот.

Если доходов должника не хватит на полное погашение долга, то срок действия договора о реструктуризации продлевается до погашения задолженности.

То есть, как отмечают юристы, тот, у кого есть долг, будет вынужден подписать договор о его реструктуризации без суда. Теоретически, если кто-то не согласен с цифрами в платежке, посчитав их «взятыми из воздуха» (а такое сейчас сплошь и рядом), то он может их оспорить в суде. Но тогда ему придется нанять адвоката и оплатить судебные издержки. К тому же, это займет немало времени, да и по карману конкретно ударит. Людям, скорее всего, просто придется согласиться с долгом, нарисованным коммунальщиками.

А теперь о самом главном. В законопроекте отмечается: если человек откажется подписывать договор о реструктуризации или не будет его выполнять, оплачивать текущие платежи, то коммунальщики обратятся в суд. Причем для них нардепы этот процесс упростили - без судебного сбора, который планируется отменить.

Кроме того, парламентарии намерены ужесточить механизм взыскания долга. В частности, внести изменения в Закон «Об исполнительном производстве» с целью принудительного исполнения решения судов о взыскании средств за коммунальные услуги, приравняв «взыскание за жилищно-коммунальные услуги» к «взысканию алиментов».

«Это означает, что государственным исполнителям будут разрешены все средства воздействия на должника с целью принудительного исполнения решения суда, начиная от взыскания до 50% его заработной платы; налагать арест на имущество; ограничивать его право на управление транспортным средством и на выезд за границу. В случае задолженности по оплате коммунальных услуг, исполнитель сможет наложить на должника еще и штрафы, а, в случае невыполнения решения суда, в счет погашения задолженности продавать с публичных торгов имущество должника», - пояснила ситуацию адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко.

Кстати, на сегодня в Украине не штрафуют за просроченную коммуналку. В законе о ЖКХ лишь прописана пеня за долги - 0,01% за каждый день просрочки.

Управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько отмечает, что в меморандуме с МВФ власть взяла на себя два основных обязательства, касающихся коммунальных услуг: пересчитать тарифы на отопление, согласно рыночным условиям, а также повысить платежную дисциплину населения. Новый законопроект - первый тревожный звоночек.

«Этот проект закона пока даже не был принят в первом чтении, поэтому говорить о том, заработает ли он с октября 2020 года, еще рано. Но в последнее время темп принятия нормативно-правовых актов в нашей стране впечатляет, поэтому обойти вниманием этот скандальный текст невозможно», - отметил эксперт.

По его словам, в случае принятия документа, если долги за коммуналку превышают сумму платежей за три месяца, взыскание может происходить за счет имущества должника. Коммунальщики смогут быстро подавать иски в суд, потому что авторы законопроекта намерены позволить принимать такие исковые заявления без судебного сбора.

«В целом, ничего особо нового не вводится, ведь в Украине и раньше существовала практика «стимулирования» потребителя к уплате коммуналки в порядке приказного производства, а иногда и искового. С этим мы сталкивались в практической деятельности. Но если раньше какого-то действенного механизма списания средств у коммунальных служб не было, то теперь предлагается, после получения положительного судебного решения, передавать дело исполнительной службе. Далее по исполнительным листам долги будут высчитывать из зарплаты. Более интересными, с точки зрения юристов,можно считать те пункты, которые расширяют полномочия исполнительной службы, потому что долги по оплате коммунальных услуг могут быть приравнены к долгам по уплате алиментов. Исполнительная служба сможет взимать с должника до 50% его заработной платы; налагать арест на имущество; ограничивать его право на управление транспортным средством и на выезд за границу… В случае задолженности по оплате коммунальных долгов исполнитель сможет накладывать на должника еще и штрафы. За долги больше года - штраф 20% от суммы долга. За просроченные платежи в течение двух лет - 30% от суммы, три года и более - 50% от суммы долга. При этом, даже за три просроченных платежа могут начать высчитывать часть зарплаты и арестовать имущество», - прокомментировал нововведения Игорь Ясько.

Советы юристов

В любом случае, юристы напоминают, что следует разобраться в причинах неоплаты ЖКУ. «С точки зрения справедливости, понятно, что сейчас тарифы завышены, именно поэтому, даже несмотря на долг населения в несколько десятков миллиардов, коммунальные предприятия не обанкротились. А сумма пенсий настолько мала, что не позволяет вовремя оплачивать коммунальные услуги», - говорит Ясько.

Итак, если «коммунальщики» подали на вас иск в суд, то первое – разберитесь с проживающими в квартире. По словам юриста, в соответствии со ст. 20 Закона «О жилищно-коммунальных услугах», потребитель имеет право на неуплату стоимости жилищно-коммунальных услуг за период временного отсутствия потребителя и/или членов семьи при соответствующем документальном оформлении. А в соответствии с Постановлением КМУ № 630 «Об утверждении правил предоставления услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей воды и водоотведения» потребитель имеет право на уменьшение размера платы в случае временного отсутствия потребителя и/или членов его семьи. Но тут важен официальный документ.

Второе – важно качество предоставленных услуг. Согласно ч. 4 ст.16 Закона «О жилищно-коммунальных услугах» исполнитель/производитель обязан проводить перерасчет размера платы за жилищно-коммунальные услуги в случае перерыва их предоставления, непредоставления или предоставления не в полном объеме в порядке, установленном Кабинетом министров. Все акты-претензии составляются, согласно правительственного решения.

Адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко считает, что уменьшить и обжаловать коммунальные долги можно и вполне реально. Но, конечно же, их лучше не накапливать. Если же проблема возникла, то решать ее важно, не откладывая на потом. Ведь долги, как известно, рано или поздно придется отдавать.

«Ни для кого не секрет, что среди неплательщиков есть вполне обеспеченные граждане, однако большинство должников являются неплатежеспособными в силу жизненных ситуаций (многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды и др.).

Вместе с тем, авторы законопроекта в пояснительной записке гражданам только обещают субсидии для малообеспеченных, при этом ничего не говоря, не совершая никаких действий, направленных на прозрачность коммунальных тарифов и их снижение. Анализируя тест законопроекта, можно прийти к выводу, что его авторы совсем забыли о том, что Украина является социальным государством, а человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью», - подытожила Анищенко.

И напоследок. Чтобы уберечь граждан и не сеять панику от грядущих последствий кризисных карантинных мер, парламентарии приняли «антикоронавирусний» закон, которым запретили начислять штрафы и пеню за просрочку по оплате коммунальных услуг на период карантина и в течение еще 30 дней. Сколько будет действовать карантин, по сей день не известно. Его механизмы только продлеваются. Кроме того, нельзя в этот период выселять людей из жилья за неуплату коммуналки. А услуги должны предоставляться непрерывно.

Как бы там ни было, коммунальные долги растут, а казна почти пуста, экономика в ступоре. Но именно в этот момент народные избранники не придумали ничего лучше, чем выбивать с украинцев долги за ЖКУ, причем, самым жестким способом. Как-то не по-европейски.

Нана Черная