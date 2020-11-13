По его словам, во время карантина рестораны получали до 60% выручки именно в выходные.

В связи с введением в Украине карантина выходного дня, в заведениях общественного питания вынужденно сокращают персонал.

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Об этом рассказал ресторатор Максим Храмов на ток-шоу "Право на власть".

"Понятно, что до 30% людей нам придется сократить или уменьшить им нагрузку. Потому что 50-60% выручки в последнее время приносят только выходные", - пояснил бизнесмен.

По его словам, такую тенденцию наблюдают в течение нескольких последних месяцев, поскольку "люди сами себя карантинят".

"Потому что нагрузка того психоза, который на них нападает со всех сторон, со всех СМИ. Это, во-первых. Во-вторых, не стоит отрицать, действительно, у большинства есть уже и близкие, и родственники, которые болеют или переболели. Люди понимают, что это действительно есть", - добавил Храмов.

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Он отметил, что украинцы "естественным путем сокращают свои социальные контакты".

"Все время мы считаем, что граждане - они дурачки, которыми надо управлять, и вести их как стадо. У нас люди умные. Они сами себе ограничивают контакты, когда чувствуют, что есть угроза", - подчеркнул ресторатор.

Что этому предшествовало

С 14 ноября для борьбы со стремительным распространением COVID-19 в Украине начнет действовать карантин выходного дня.

Это означает, что в течение как минимум трех следующих недель в субботу и воскресенье будет запрещено работать ресторанам, непродуктовым магазинам, фитнес-залам и ТРЦ.

Такие противоэпидемические меры всколыхнули предпринимателей по всей Украине и привели к протестам.

Многие мэры городов также выступили против такого решения правительства, чем и поддержали местных бизнесменов.

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Автор: УНИАН