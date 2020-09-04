Шмыгаль уверен, что второй жесткий карантин из-за коронавируса Украине не угрожает / REUTERS
Кабинет министров Украины не планирует вводить такой же жесткий карантин, как это было весной.
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Об этом на форуме "МСП. Перезагрузка" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Заявление премьер-министра
"Мы понимаем, как правительство, так и руководство государства, что второго локдауна в Украине быть не может. Это понимает большинство стран. То есть, закрытие страны на карантин, как это было весной, невозможно, потому мы перешли к адаптивному карантину", - сказал он.
Что этому предшествовало
- В марте правительство Украины ввело жесткий карантин, чтобы предотвратить распространение коронавируса в стране, а уже в мае начало ослаблять карантинные ограничения.
- На прошлой неделе правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 октября.
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