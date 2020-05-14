В Украине разрешили работу непродовольственных рынков: условия

Рынки будут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов.

Кабинет министров принял изменения в постановление №211 от 11 марта, которые позволят возобновить в Украине работу непродовольственных рынков.

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Соответствующее решение было принято сегодня на внеочередном заседании правительства, сообщает пресс-служба Кабмина.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, эти изменения позволят полное торговое обслуживание населения, в частности через работу непродовольственных рынков.

Непродовольственные рынки будут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов.

Решение вступит в силу после опубликования.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине необходимо открывать непродовольственные рынки при условии соблюдения соответствующих противоэпидемических мер безопасности. «Если работают магазины непродовольственных товаров, то надо открыть и рынки. На таких же условиях, что и продовольственные: со всеми мерами безопасности для людей, чтобы минимизировать риски заражения », - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 14 мая зарегистрирован 16 тыс. 847 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 456 летальных, 4 тыс. 143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 422 новых случая заболевания.