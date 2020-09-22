Расходы украинцев сократились, но на алкоголь, сигареты и наркотики все равно тратится 7,5% бюджета.

На карантине расходы украинцев уменьшились на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом граждане в течение апреля, мая, июня 2020 года совершили покупок на 649,3 миллиарда гривень.

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Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Как свидетельствует опубликованная информация, украинцы больше всего тратили на продукты питания и безалкогольные напитки - 278 684 миллиона гривень или 42,9%. На коммуналку в целом ушло 90 617 миллионов гривень или 13,9%. На третьей строчке по расходам транспорт - 50 493 миллиона гривень.

Далее в перечне алкогольные напитки, табачные изделия и наркотики - 7,5%; здравоохранение - 6,3%; одежда и обувь - 4,3%; разные товары и услуги - 4,2%; предметы домашнего потребления, бытовая техника и текущее содержание жилья - 4,0%; отдых и культура - 2,8%; связь - 2,7%; рестораны и гостиницы - 2,6%; образование - 1,0%.

Что этому предшествовало

Ранее опрос по заказу Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) показал, что негативные экономические последствия от пандемии COVID-19 ощутили на себе 69% украинцев.

Также украинцы почувствовали на карантине нехватку гаджетов. Ведь в условиях ограничений доступ к Интернету и компьютеру стал необходимым условием для полноценного обучения.

Согласно опросу, 16% украинцев испытывали нехватку гаджетов, а 73% во время карантина ежедневно пользовались интернетом.

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Автор: УНИАН