Валютные колебания являются ключевым фактором, непосредственно влияющим на прибыльность бизнеса. Непредсказуемые скачки курсов могут стать как достойным союзником, открывающим новые возможности, так и испытанием, которое подвергает сомнению даже лучшие спланированные бизнес-стратегии. Опытные предприниматели понимают, что даже минимальное изменение курса может повлиять на ход их деятельности.
К счастью, некоторые украинские банки позаботились о том, чтобы предприниматели, чей бизнес связан с экспортом и импортом, могли лично взять ситуацию под свой контроль.
Один из них – банк ПУМБ, предложивший предпринимателям по-настоящему уникальный сервис "Валютные торги". Этот сервис позволяет самостоятельно отслеживать и согласовывать лучший курс покупки/продажи валюты для бизнеса онлайн с использованием смартфона всего в несколько нажатий.
В зависимости от активности рынка, обновленный курс, предлагаемый банком, будет поступать клиенту в выбранном им канале сообщений (SMS/Viber/Telegram) в течение торговой сессии, которая длится до 16:00. Как только предприниматель посчитает курс выгодным – сможет сразу осуществить валютно-обменную операцию. В течение 10 минут средства поступят на счет компании и станут доступными для использования.
Начать лично отслеживать выгодный курс для бизнеса и стать участником сервиса можно уже сейчас. Для этого достаточно подать заявку на подключение по ссылке.
И это еще не все. Ведь ПУМБ позаботился, чтобы предприниматели, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью, имели доступ к еще более широкому спектру валютных услуг, которые пригодятся их бизнесу.
Среди них:
- "Валютный советник" - в рамках которого эксперты банка не только проверят ВЭД-контракт на соответствие валютному законодательству, предоставят высококвалифицированные рекомендации по его составлению и внесут поправки, но и сэкономят время предпринимателя на поиск соответствующего специалиста;
- "Fast Track" - процедура ускоренного согласования валютных договоров всего до трех часов, а также покупки и перевода валюты контрагенту в течение одного банковского дня.