Перед тем как выводить криптовалюту в Украине, ее нужно обменять на фиатные деньги.

Есть несколько способов, как обналичить биткоины в Украине. Можно обменять криптовалюту на "обычные" деньги на бирже или через специальный обменник, а затем вывести их на банковскую карту. Также можно воспользоваться мобильным платежным сервисом. Подробности — в нашей статье.

Как вывести деньги с биржи на карту?

Перед тем как выводить криптовалюту в Украине, ее нужно поменять на фиатные деньги, например, гривны или доллары. Это можно сделать на P2P-платформе криптовалютной биржи.

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Если вы раньше не пользовались услугами биржи, то сначала нужно зарегистрироваться в системе, верифицировать свой аккаунт и пополнить криптовалютный кошелек. Далее, чтобы продать биткоины:

Перейдите в раздел P2P-торговли и укажите BTC как валюту, которую нужно вывести. После этого вам откроется список актуальных предложений покупки. Выберите среди них подходящий ордер. При этом обратите внимание на курс конвертации, доступные варианты вывода и максимальную сумму, которую владелец этого готов потратить за один раз. Если вам все подходит, нажмите "Продать". При оформлении сделки укажите количество BTC, которые вы меняете, и номер карты для зачисления фиатных денег.

Но не спешите делать перевод первым. Подождите, пока покупатель перечислит необходимую сумму и только после этого подтверждайте отправку биткоинов.

Как вывести биткоин через обменник?

Еще один способ, как вывести криптовалюту в реальные деньги — воспользоваться обменником для цифровых активов. Это более рискованный вариант, чем криптобиржа, так как все операции проводятся под честное слово. Поэтому внимательно читайте отзывы и не доверяйте свои монеты непроверенным сервисам.

За свои услуги обменные пункты берут комиссию. Обычно она заранее учтена в курсе конвертации.

Чтобы обменять биткоин через онлайн-обменник:

выберите нужную криптовалюту — в нашем случае BTC — и введите сумму, которую продаете;

выберите фиатную валюту для обмена, например, гривны;

введите свои данные и укажите банковскую карту для перевода;

отправьте крипту на адрес обменника.

Дальше все зависит от скорости работы сервиса. Деньги могут перечислить как в течение нескольких минут, так и в течение суток.

Как выводить криптовалюту на карту в мобильном приложении?

Простой и безопасный способ вывода биткоинов предлагает мобильное приложение ZEN.COM. Это сервис для покупок и управления финансами, который позволяет в несколько кликов открыть мультивалютный счет и оформить платежную карту. Виртуальную пользователь получает сразу, а физическую оперативно доставят в любую страну Европы, в том числе в Украину (но тут придется подождать чуть дольше).

Приложение можно скачать в App Store и Google Play. Регистрация обычно занимает около 15 минут и не требует дополнительных документов — нужен только загранпаспорт или ID-карта. Еще одно преимущество — бесплатный доступ для украинцев течение 365 дней с момента регистрации.

Чтобы вывести средства через ZEN.COM:

Войдите в свой аккаунт и выберите счет, который хотите пополнить (например, евро или доллар). Нажмите "Пополнить", далее — Digital Currency. Выберите криптовалюту — Tether, USD Coin, Bitcoin или Ethereum — и укажите необходимую сумму. Переведите криптовалюту из вашего кошелька по адресу, который появится на экране.

Комиссия за услуги — от 0,5% до 2%, в зависимости от выбранного тарифа.

После того как деньги поступят на ваш счет в ZEN, их можно использовать для безналичной оплаты или снять в банкомате.