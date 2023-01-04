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Есть несколько способов, как обналичить биткоины в Украине. Можно обменять криптовалюту на "обычные" деньги на бирже или через специальный обменник, а затем вывести их на банковскую карту. Также можно воспользоваться мобильным платежным сервисом. Подробности — в нашей статье.

Как вывести деньги с биржи на карту?

Перед тем как выводить криптовалюту в Украине, ее нужно поменять на фиатные деньги, например, гривны или доллары. Это можно сделать на P2P-платформе криптовалютной биржи.

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Если вы раньше не пользовались услугами биржи, то сначала нужно зарегистрироваться в системе, верифицировать свой аккаунт и пополнить криптовалютный кошелек. Далее, чтобы продать биткоины: 

  1. Перейдите в раздел P2P-торговли и укажите BTC как валюту, которую нужно вывести. После этого вам откроется список актуальных предложений покупки.
  2. Выберите среди них подходящий ордер. При этом обратите внимание на курс конвертации, доступные варианты вывода и максимальную сумму, которую владелец этого готов потратить за один раз.
  3. Если вам все подходит, нажмите "Продать". При оформлении сделки укажите количество BTC, которые вы меняете, и номер карты для зачисления фиатных денег.

Но не спешите делать перевод первым. Подождите, пока покупатель перечислит необходимую сумму и только после этого подтверждайте отправку биткоинов.

Как вывести биткоин через обменник?

Еще один способ, как вывести криптовалюту в реальные деньги — воспользоваться обменником для цифровых активов. Это более рискованный вариант, чем криптобиржа, так как все операции проводятся под честное слово. Поэтому внимательно читайте отзывы и не доверяйте свои монеты непроверенным сервисам.

За свои услуги обменные пункты берут комиссию. Обычно она заранее учтена в курсе конвертации.

Чтобы обменять биткоин через онлайн-обменник:

  • выберите нужную криптовалюту — в нашем случае BTC — и введите сумму, которую продаете;
  • выберите фиатную валюту для обмена, например, гривны;
  • введите свои данные и укажите банковскую карту для перевода;
  • отправьте крипту на адрес обменника.

Дальше все зависит от скорости работы сервиса. Деньги могут перечислить как в течение нескольких минут, так и в течение суток.

Как выводить криптовалюту на карту в мобильном приложении?

Простой и безопасный способ вывода биткоинов предлагает мобильное приложение ZEN.COM. Это сервис для покупок и управления финансами, который позволяет в несколько кликов открыть мультивалютный счет и оформить платежную карту. Виртуальную пользователь получает сразу, а физическую оперативно доставят в любую страну Европы, в том числе в Украину (но тут придется подождать чуть дольше).

Приложение можно скачать в App Store и Google Play. Регистрация обычно занимает около 15 минут и не требует дополнительных документов — нужен только загранпаспорт или ID-карта. Еще одно преимущество — бесплатный доступ для украинцев течение 365 дней с момента регистрации.

Чтобы вывести средства через ZEN.COM:

  1. Войдите в свой аккаунт и выберите счет, который хотите пополнить (например, евро или доллар).
  2. Нажмите "Пополнить", далее — Digital Currency.
  3. Выберите криптовалюту — Tether, USD Coin, Bitcoin или Ethereum — и укажите необходимую сумму.
  4. Переведите криптовалюту из вашего кошелька по адресу, который появится на экране.

Комиссия за услуги — от 0,5% до 2%, в зависимости от выбранного тарифа.

После того как деньги поступят на ваш счет в ZEN, их можно использовать для безналичной оплаты или снять в банкомате.