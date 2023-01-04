Есть несколько способов, как обналичить биткоины в Украине. Можно обменять криптовалюту на "обычные" деньги на бирже или через специальный обменник, а затем вывести их на банковскую карту. Также можно воспользоваться мобильным платежным сервисом. Подробности — в нашей статье.
Как вывести деньги с биржи на карту?
Перед тем как выводить криптовалюту в Украине, ее нужно поменять на фиатные деньги, например, гривны или доллары. Это можно сделать на P2P-платформе криптовалютной биржи.
Если вы раньше не пользовались услугами биржи, то сначала нужно зарегистрироваться в системе, верифицировать свой аккаунт и пополнить криптовалютный кошелек. Далее, чтобы продать биткоины:
- Перейдите в раздел P2P-торговли и укажите BTC как валюту, которую нужно вывести. После этого вам откроется список актуальных предложений покупки.
- Выберите среди них подходящий ордер. При этом обратите внимание на курс конвертации, доступные варианты вывода и максимальную сумму, которую владелец этого готов потратить за один раз.
- Если вам все подходит, нажмите "Продать". При оформлении сделки укажите количество BTC, которые вы меняете, и номер карты для зачисления фиатных денег.
Но не спешите делать перевод первым. Подождите, пока покупатель перечислит необходимую сумму и только после этого подтверждайте отправку биткоинов.
Как вывести биткоин через обменник?
Еще один способ, как вывести криптовалюту в реальные деньги — воспользоваться обменником для цифровых активов. Это более рискованный вариант, чем криптобиржа, так как все операции проводятся под честное слово. Поэтому внимательно читайте отзывы и не доверяйте свои монеты непроверенным сервисам.
За свои услуги обменные пункты берут комиссию. Обычно она заранее учтена в курсе конвертации.
Чтобы обменять биткоин через онлайн-обменник:
- выберите нужную криптовалюту — в нашем случае BTC — и введите сумму, которую продаете;
- выберите фиатную валюту для обмена, например, гривны;
- введите свои данные и укажите банковскую карту для перевода;
- отправьте крипту на адрес обменника.
Дальше все зависит от скорости работы сервиса. Деньги могут перечислить как в течение нескольких минут, так и в течение суток.
Как выводить криптовалюту на карту в мобильном приложении?
Простой и безопасный способ вывода биткоинов предлагает мобильное приложение ZEN.COM. Это сервис для покупок и управления финансами, который позволяет в несколько кликов открыть мультивалютный счет и оформить платежную карту. Виртуальную пользователь получает сразу, а физическую оперативно доставят в любую страну Европы, в том числе в Украину (но тут придется подождать чуть дольше).
Приложение можно скачать в App Store и Google Play. Регистрация обычно занимает около 15 минут и не требует дополнительных документов — нужен только загранпаспорт или ID-карта. Еще одно преимущество — бесплатный доступ для украинцев течение 365 дней с момента регистрации.
Чтобы вывести средства через ZEN.COM:
- Войдите в свой аккаунт и выберите счет, который хотите пополнить (например, евро или доллар).
- Нажмите "Пополнить", далее — Digital Currency.
- Выберите криптовалюту — Tether, USD Coin, Bitcoin или Ethereum — и укажите необходимую сумму.
- Переведите криптовалюту из вашего кошелька по адресу, который появится на экране.
Комиссия за услуги — от 0,5% до 2%, в зависимости от выбранного тарифа.
После того как деньги поступят на ваш счет в ZEN, их можно использовать для безналичной оплаты или снять в банкомате.