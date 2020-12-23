Шкураков уволился по собственному желанию.

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании уволил заместителя министра финансов Василия Шкуракова.

Об этом сказано в распоряжении, которое опубликовано на Правительственном портале.

Читайте такжеМинистр финансов ожидает дальнейшего роста экономики Украины

"Уволить Шкуракова Василия Александровича с должности заместителя министра финансов Украины по собственному желанию", - сказано в тексте распоряжения.

Хронология событий

18 декабря 2018 года Кабинет министров назначил Василия Шкуракова заместителем министра финансов.

До назначения в 2017-2018 году Шкураков занимал пост заместителя генерального директора по экономике и финансам компании «Укргидроэнерго», а до этого в течение 2005-2017 годов работал на различных должностях в Министерстве финансов, включая пост директора департамента долговой политики.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Шварц