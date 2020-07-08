Кабмин провел ряд кадровых назначений

Соответствующие решения Кабмин принял на сегодняшнем заседании.

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании сделал ряд кадровых назначений в Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, Государственную налоговую службу и Государственную фискальную службу.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании правительства.

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В частности, Кабмин назначил Романа Шахматенко заместителем министра защиты окружающей среды и природных ресурсов, Игоря Орленко - заместителем главы Государственной фискальной службы Украины (ГФС), Наталью Калениченко - заместителем главы Государственной налоговой службы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации,

Кроме этого, Кабмин уволил главу Государственной службы специальной связи и защиты информации Валентина Петрова и назначил на его место Юрия Щиголя.

Также правительство назначило Валентина Шлихту главой Государственного агентства водных ресурсов Украины.

Как сообщал УНИАН, в этот же день, 8 июля 2020 года, Кабинет министров Украины одобрил внесение изменений в бюджет Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на 2020 год, а также сокращение численности территориальных органов ПФУ. Решение было принято в ходе заседания без обсуждения.

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