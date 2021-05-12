Принятие законопроекта позволит привлечь в бюджет свыше 60 млрд грн.

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании одобрил законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс для сбалансирования государственного бюджета.

Об этом сообщило Министерство финансов на своем официальном сайте.

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«Основной целью этих изменений является обеспечение сбалансированности бюджетных поступлений. Достичь этого мы планируем путем: противодействия схемам по уклонению от налогообложения, создания прозрачной конкурентной среды, повышения эффективности использования экономических ресурсов страны», - цитирует пресс-служба министра финансов Сергея Марченко.

По словам министра, законопроект, направленный на ликвидацию схем уклонения от уплаты налогов, призван сбалансировать государственный бюджет, а также позволит привлечь в бюджет свыше 60 млрд грн.

Отмечается, что законопроект содержит и ряд норм, направленных на улучшение условий для ведения бизнеса.

В частности, для предпринимателей и граждан законопроектом предлагается освобождение от налога на доходы физических лиц средств государственной поддержки, полученной не напрямую из бюджета, а от Фонда развития предпринимательства или Фонда развития инноваций (государственные программы «Доступная ипотека 7%» и «Доступные кредиты 5-7-9%»).

Что этому предшествовало

Ранее бизнес-сообщество призывало депутатов изменить некоторые положения Налогового кодекса путем принятия ряда законопроектов с учетом его рекомендаций, которые позволят сбалансировать доходную часть госбюджета на 2021 год.

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Автор: Богдан Слуцкий