Миссия "Ощада" заключается в поддержке и усилении позиции ведущего универсального банка страны.

Кабинет министров Украины в ходе сегодняшнего заседания одобрил основные направления деятельности государственного "Ощадбанка" на 2020-2024 годы, что стало необходимым после утверждения правительством в сентябре обновленных принципов стратегического реформирования государственного банковского сектора.

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Согласно пояснительной записке к проекту распоряжения, в соответствии с основными направлениями деятельности "Ощадбанка" на 2020-2024 годы, миссия банка заключается в том, чтобы поддерживать и усиливать позицию ведущего универсального банка Украины, деятельность которого будет, в частности, сосредоточена на корпоративном банкинге, увеличении присутствия в сегменте микро, малого и среднего бизнеса, укреплении позиций в розничном кредитовании и комиссионных продуктах.

Что этому предшествовало

2 сентября Кабинет министров Украины утвердил предложенный Министерством финансов вариант стратегии реформирования государственного банковского сектора.

"Государственный ощадный банк Украины" ("Ощадбанк") зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.

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Автор: Екатерина Жирий