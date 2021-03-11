Осенью 2020 года Зеленский анонсировал новую программу ипотечного кредитования / фото ua.depositphotos.com

Насколько доступна для украинцев "Доступная ипотека под 7%"

Екатерина Жирий
07:45, 11 марта 2021
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В начале марта первые украинцы стали оформлять ипотечные кредиты в рамках новой государственной программы "Доступная ипотека под 7%". Условия, обещанные правительством, довольно заманчивы, но будут ли они соблюдаться на практике, и решит ли программа проблемы с жильем?

Украинские власти в очередной раз озаботились проблемой обеспечения украинцев жильем и запустили новую программу «Доступная ипотека под 7%».

Попытку оживить национальный рынок ипотечного кредитования власти предприняли еще в прошлом году, когда президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ипотеку под 10 процентов, а затем информировал о первых успехах своей инициативы.

Некоторые банки стали активно рекламировать раздачу ипотечных кредитов под 10 процентов, однако на практике все оказывалось несколько иначе: перед заемщиками часто ставились не самые приемлемые условия. Например, претендовать на низкую ставку могли лишь избранные клиенты, а с учетом различных комиссий и страховок сумма необходимых платежей взлетала на недостижимую для среднестатистического гражданина высоту.

К тому же далеко не все банки предоставляли возможность зафиксировать процентную ставку на весь срок ипотеки.

И вот предпринята очередная попытка воплотить национальные мечты о доступной ипотеке в реальность.

Осенью 2020 года Зеленский анонсировал новую программу, предусматривающую еще более выгодные условия ипотечного кредитования - под 7 процентов годовых.

«Мы закроем этот вопрос. Мы договаривались с Национальным банком, что осенью, до 1 октября люди смогут брать ипотеку под 10 процентов максимум. 10 процентов уже есть, теперь хотим меньше», - сказал тогда Зеленский.

Правительство активно работало над новой программой, и уже под занавес 2020 года Министерство финансов создало Публичное акционерное общество «Украинская финансовая жилищная компания» для разработки и внедрения механизма доступной ипотеки. А в январе нынешнего года Кабмин утвердил постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов.

Документ предусматривает, что Фонд развития предпринимательства будет осуществлять компенсацию процентной ставки до уровня 7 процентов годовых по ипотечным кредитам, предоставляемым заемщикам для приобретения жилья с целью удешевления их стоимости.

«Стоит отметить, что в ипотеку нельзя будет купить жилье, построенное до 2015 года. Программа по удешевлению стоимости ипотечных кредитов заработает в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%». Благодаря этой программе ипотека станет доступнее и больше семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе молодые семьи, смогут приобрести новое жилье», - сообщил Офис президента.

Сам президент не преминул отметить успехи правительства в этом направлении.

«Считаю, что это большая победа. Потому что еще два года назад средняя ставка ипотеки в Украине была 21 процент. Сейчас будет семь. И уже в этом году украинцы - и, кстати, это касается не только молодых семей, но и всех наших граждан, так вот, уже в этом году они смогут получить доступную ипотеку на жилье под 7 процентов», - пообещал глава государства.

Условия программы

Условия новой программы представил министр финансов Сергей Марченко. По его словам, максимальная сумма ипотеки составляет 2 миллиона гривень, максимальный срок – 20 лет, минимальный взнос заемщика – 15 процентов суммы займа, а максимальный размер комиссии за предоставление и обслуживание кредита – 0,5 процента.

Кабмин хочет создать условия, при которых часть рисков можно будет переложить с банков на государство / фото ua.depositphotos.com

По программе к оформлению ипотеки доступны первичный рынок, имущественные права на квартиры, дома и участки, а также вторичный рынок для квартир, которые были введены в эксплуатацию после 2018 года. При этом нормативная площадь – 50 кв. метров на одного гражданина или семью из двух человек плюс 20 кв. м на каждого члена семьи. Максимальная площадь может быть увеличена на 20 процентов, то есть для семьи из четырех человек – 108 кв. м.

Глава Минфина также подчеркнул, что программа является не только помощью гражданам, но и помощью украинской экономике, чтобы более активно развивать строительство и создавать новые рабочие места. В этой связи правительство хочет создать условия, при которых часть рисков можно будет переложить с банков на государство.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ожидает, что на первом этапе программой «Доступная ипотека» смогут воспользоваться пять тысяч семей.

«Ожидаем, что только на старте программы в этом году ее объем составит 5 млрд грн, а воспользоваться ею смогут примерно пять тысяч семей», - написал Шмыгаль в своем блоге.

Власти взяли поистине стремительные темпы внедрения проекта: в последний день зимы Фонд развития предпринимательства подписал с семью уполномоченными банками соглашения в рамках программы доступной ипотеки под 7 процентов, а министр финансов выразил надежду, что вскоре к программе присоединятся и другие банки.

Уже 1 марта произошло торжественное подписание первых двух ипотечных кредитных договоров , которые выдали «OТП Банк» и «Укргазбанк».

Ожидания и реальность

Столь впечатляющий по степени вовлеченности первых лиц государства проект имеет высокие шансы на успех и может действительно помочь многим украинцам реализовать мечты о собственном жилье. Однако, как всегда, бюрократические процедуры и нюансы реальной жизни напускают дым неопределенности и смазывают оптимистичную картинку.

Молодой столичный житель Богдан немало воодушевился, узнав о запускаемой властями программе доступной ипотеки.

Помимо первого взноса, заемщику необходимо еще совершить ряд дополнительных платежей / фото ua.depositphotos.com

Он живет с женой и двумя маленькими детьми в небольшой однокомнатной квартире, и необходимость расширения жилплощади с каждым годом становится все острее.

Особенно заманчивым выглядел анонсированный размер минимального взноса в 15 процентов от стоимости жилья – такая сумма была бы посильной для сбережений семьи. Поэтому, как только было объявлено о старте программы, глава семейства решил узнать детали условий ипотечной программы в банке, клиентом которого является много лет.

«Банк дает возможность произвести предварительные расчеты на своем сайте, так что я ввел необходимые данные - стоимость объекта ипотеки. В нашем случае это полтора миллиона гривень. И тут столкнулся с неприятным сюрпризом – минимальный взнос оказался не 15, а 25 процентов. А это плюс 150 тысяч гривень к сумме, на которую мы изначально рассчитывали, исходя из объявленных министрами 15 процентов взноса», - сказал Богдан корреспонденту УНИАН.

Помимо значительно большей суммы первоначального взноса, заемщику необходимо совершить ряд дополнительных платежей: заплатить за услуги нотариуса, оценщика, сделать платеж в Пенсионный фонд и оплатить разовую комиссию.

Это дополнительно еще примерно 40 тысяч гривень, плюс обязательное страхование жизни и недвижимости, которые оплачиваются ежегодно. Кроме того, на сайте указана рекламная ставка по кредиту 7 процентов и тут же – реальная процентная ставка в 9,53 процента годовых. Не стоит забывать и о обязательном ежемесячном платеже по кредиту: в данном случае около 9 тысяч гривень в течение следующих двадцати лет.

«Это уже получаются совсем другие суммы. И не стоит забывать о ремонте. Квартира находится в новостройке, то есть ремонт нужно делать с нуля, что обойдется, наверное, в половину стоимости самого жилья. Так что, очевидно, с ипотекой придется повременить», - сетует Богдан.

Возможно, в других банках можно будет найти условия с первым взносом в 15 процентов годовых. Однако там, очевидно, будут свои нюансы.

Для людей, арендующих квартиру, гораздо выгоднее выглядит идея отдавать свои кровные каждый месяц не «постороннему дяде» - арендодателю, а в счет своего будущего жилья. Но огромная сумма, которую нужно заплатить на старте, становится серьезным барьером.

По данным Госстата, средняя зарплата в Украине в январе составила 12,3 тысячи гривень, в Киеве – 17,5 тысяч. Для осуществления замысла оформить ипотеку и получить шанс на собственное жилье среднестатистическому украинцу нужно будет долго откладывать на первый взнос.

Мнение экспертов

Основатель и управляющий партнер группы строительных компаний DIM Александр Насиковский считает, что государственные программы по ипотечному кредитованию не станут стимулом для полноценного развития ипотеки в Украине и могут лишь номинально решить насущный жилищный вопрос для определенных категорий граждан.

По его мнению, главный позитив этих программ в том, что государство будет делить риски с заемщиком, но вместе с тем достаточно сложная макроэкономическая ситуация в Украине и отсутствие государственных гарантий, что процентные ставки для заемщиков не будут пересмотрены, ставят под сомнение эффективность реализации таких программ.

По мнению эксперта, госипотека вряд ли простимулирует коммерческие банки / фото pixabay.com

«Согласно программе «Доступное жилье», размер компенсации банкам за выданные кредиты не будет меняться – государство «покроет» до 9 процентов банковских издержек на выданный кредит. Но тут возникает вполне резонное опасение, что данной программе будет очень трудно «удержаться» в рамках задекларированных 7 процентов для заемщика. И на данный момент нет никаких гарантий того, что из-за неблагоприятной экономической ситуации проценты по выплатам ипотеки не изменятся. Не исключено, что, например, семья, оформившая кредит сроком на десять лет под 7 процентов, уже через год или два будет вынуждена платить 10, а то и 12 процентов», - сказал эксперт.

Насиковский убежден, что подобные госпрограммы эффективны в странах, в которых проводится взвешенная макроэкономическая политика.

«В нашей стране люди рискуют на десятилетия, и, к сожалению, государство не сможет гарантировать, что для заемщика условия данных программ не будут изменены», - подчеркнул эксперт.

Насиковский считает, что госипотека сейчас вряд ли простимулирует коммерческие банки развивать ипотечные программы, позволяющие приобрести жилье на первичном рынке.

«Для полноценного развития ипотеки, помимо базового экономического роста в стране и улучшения благосостояния граждан, необходимо принять ряд законов, которые бы значительно снизили риски для покупателей в случае, если строительство по каким-либо причинам не будет завершено. Также не стоит забывать о реформе Государственной архитектурно-строительной инспекции, по сути направленной на создание благоприятной почвы для развития строительного рынка», - сказал эксперт.

«Кроме этого, чтобы потенциально иметь возможность внедрять ипотечные программы, банкам нужны «длинные деньги» под 2-3 процента. Но на сегодняшний день потенциально привлечь их можно только у государства», -добавил он.

Президент Ассоциации предприятий-строителей "Интергал-Буд" Владимир Зубик считает, что внедрение программы «Доступная ипотека 7%» является хорошим намерением властей.

«Но у нас есть несколько замечаний. Во-первых, чтобы программа принесла пользу государству, речь должна идти только о первичном рынке - о строящемся жилье. Иначе мы просто раздуем пузырь и повысим цены. Во-вторых, чтобы программа заработала и стала доступной людям - компенсации ставки недостаточно. Для банков вложения на этапе строительства - большой риск, что вполне понятно. Поэтому чтобы массово кредитовать, они должны иметь гарантии», - написал Зубик в своем блоге.

Он отметил, что украинские строители тоже нуждаются в защите от вымогателей и шантажистов, и все это - повод для дополнительного обсуждения работы программы между государством, строителями и банками.

«Надеюсь, что программа, которую ждали миллионы украинских семей, будет работать на их благо. К сожалению, немало хороших начинаний было искажено, выхолощено или коррумпировано выполнением. Хочу верить, что сейчас все удастся, потому что это действительно проект национального значения, важнейший для экономики страны, демографии и большинства украинцев», - подчеркнул эксперт.

Вопрос собственного жилья является острым для очень многих семей в нашей стране.

Тысячи украинцев ютятся в маломерных квартирах или комнатах в общежитиях, иногда несколькими поколениями на одной тесной жилой площади. Необходимость арендовать жилье съедает значительную часть семейных бюджетов.

Поэтому если жилье станет доступнее – это похвальная инициатива властей. Главное – обеспечить работоспособность и высокую эффективность внедряемых ипотечных программ. И это даст надежду нашим согражданам, что в Украине можно и нужно жить, а не искать счастья по заграницам.

Екатерина Жирий

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